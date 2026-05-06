Новые отключения света после ударов РФ: обесточивания фиксируют в трех областях Украины

Отключение света

Российские войска в очередной раз атаковали энергетику Украины. Из-за последствий обстрелов есть аварийные отключения в трех регионах.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью, и работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Что известно о ситуации в энергосистеме

В результате российских ударов по энергетическим объектам прифронтовых регионов к утру возникли новые перебои с электроснабжением в трех областях. Специалисты отмечают, что делает все возможное для оперативного возвращения света всем потребителям.

В то же время украинцев призывают к экономному потреблению электроэнергии в течение суток. Наиболее эффективным периодом для использования мощных электроприборов сегодня время с 10:00 до 17:00, когда активно работают солнечные электростанции.

В вечерние часы с 18:00 до 22:00 рекомендуется максимально ограничить использование энергоемких приборов. Ситуация в энергосистеме остается динамичной, потому граждан просят следить за обновлениями на официальных ресурсах операторов системы распределения.

