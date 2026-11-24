Отключение света в Украине / © ТСН

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В Украине 24 ноября в большинстве регионов продолжают действовать графики отключений электроэнергии. Из-за российских обстрелов и непогоды часть населенных пунктов остается без света. Самая сложная ситуация — в Харьковской области, где пришлось ввести аварийные отключения.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

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По его словам, за прошедшие сутки российские войска продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру. В результате обстрелов часть потребителей в Житомирской, Запорожской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областях до сих пор остается без электроснабжения.

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Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, однако ремонты усугубляет постоянная угроза повторных российских атак.

Особо сложная ситуация сложилась в Харьковской области. Из-за повреждения энергооборудования после предварительных обстрелов и снижения напряжения в высоковольтной сети там вынужденно применяют аварийные отключения.

Вернуться к обычным почасовым графикам в Харьковской области смогут только после стабилизации работы энергосистемы.

Кроме российских атак, дополнительные проблемы вызвало непогода. Из-за неблагоприятных погодных условий без света остаются 176 населенных пунктов в Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях. Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений.

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В целом 24 ноября в большинстве областей Украины действуют графики почасовых отключений. Для промышленных предприятий также введено ограничение потребляемой мощности.

В Минэнерго предупреждают, что после возобновления электроснабжения возможны перепады напряжения и повторные аварийные обесточивания.

Украинцам рекомендуют при отключениях отсоединять мощную бытовую технику от сети, а по возвращении света включать электроприборы постепенно. Это поможет избежать повреждения оборудования и чрезмерной нагрузки на энергосистему.

Поскольку ситуация остается нестабильной, актуальные графики отключений рекомендуют проверять на официальных ресурсах местных операторов систем распределения.

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Российские удары оставили сотни тысяч домов без света

Напомним, в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру Одесщины и Днепропетровщины возникли масштабные перебои с электроснабжением.

По данным ДТЭК, всего за два дня оккупанты атаковали четыре энергообъекта на Днепропетровщине. Из-за повреждений оборудования и магистральных сетей без света остались около 353 тысяч домов, в том числе значительная часть Днепра, Самара и близлежащих районов.

В Одесской области энергетикам удалось возобновить электроснабжение объектов критической инфраструктуры Одессы и частично стабилизировать ситуацию. В обоих регионах продолжаются ремонты, а из-за повреждения оборудования возможны дальнейшие ограничения.

Отметим также, что во вторник, 24 ноября, в части регионов Украины в течение всех суток будут применять графики отключения света. ТСН.ua собрал все подробности относительно графиков отключения.

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