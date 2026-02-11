Новые отключения света зафиксировали в трех областях Украины

Отключение света / © Getty Images

Из-за вражеских ударов по энергетической инфраструктуре, в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях зафиксировали новые отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Telegram.

Отмечается, что энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения и возвращением поврежденного оборудования в работу.

В то же время из-за последствий предыдущих массированных российских атак по всей территории Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. В отдельных регионах дополнительно применены аварийные обесточивания, которые отменят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Потребителям рекомендуют следить за сообщениями своих облэнерго.

В энергетическом секторе также сообщили, что потребление электроэнергии пока соответствует сезонным показателям. По состоянию на утро 11 февраля уровень потребления был ниже, чем накануне, что связывают с усилением ограничений в ряде областей.

Энергетики отмечают необходимость экономного использования электроэнергии в течение суток и советуют по возможности переносить энергоемкие процессы на ночные часы — после 23:00. Также отмечается, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому граждан призывают следить за официальными обновлениями операторов системы распределения.

Напомним, ранее мы писали о том, что ДТЭК анонсировал графики почасовых отключенийсвета на 11 февраля, для Киева и всех регионов Украины.