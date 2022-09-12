Новые отключения в Харькове: Зеленский поручил создать координационный штаб для реагирования на российский террор

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины провести совещание с Минэнерго, Минрегионом, Минфином, "Нафтогазом", а также создать координационный штаб для быстрого реагирования на проявления российского террора.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 12 сентября.

Однако сначала он поблагодарил всех спасателей, боровшихся с последствиями российских ракетных ударов по энергетическим объектам. Сотни населенных пунктов в нескольких областях Украины были обесточены из-за этих ударов.

"По представлению министра внутренних дел хочу сегодня особо отметить вклад в стабилизацию ситуации генерал-майора службы гражданской защиты Александра Волобуева, полковника службы гражданской защиты Александра Миславского, старшего лейтенанта службы гражданской защиты Виталия Дзябко, прапорщика службы гражданской защиты Дениса Костенко и пожарного, прапорщика Александра Гулого. Спасибо вам. Спасибо вам и вашим коллегам", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что энергообеспечение Днепропетровщины, Полтавщины, Сумщины, Харьковской области и города Харькова удалось восстановить.

"Но сегодня – новые удары по энергетическим объектам. Новые отключения в Харькове. И должны осознавать, что подлость российских террористов не имеет границ – они будут пытаться сделать системной и такую форму террора. По моему поручению премьер-министр Украины провел сегодня совещание с Минэнерго, Минрегионом, Минфином, «Нефтегазом». Будет создан координационный штаб для быстрого реагирования на все подобные проявления российского террора. Также будут выделены средства на восстановление поврежденных объектов и для помощи деоккупированным территориям», – сказал он.

Напомним, что 11 сентября РФ ракетами попала в Харьковскую ТЭЦ.

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