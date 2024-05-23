Новые пакеты военной помощи дадут Украине возможность пойти в контрнаступление — военный эксперт

Возможным это станет, если в одной точке сойдутся четыре фактора.

Новые пакеты военной помощи от западных партнеров помогут Украине усилить фронт и пойти в наступление. Речь идет о южном направлении.

Об этом "24 каналу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

По его словам, новые пакеты военной помощи от партнеров могут дать украинским военным усилить фронт и пойти в наступление по меньшей мере на южном направлении. Однако возможно это станет, если в одной точке сойдутся четыре фактора.

“Если бы нам разрешили ракетами ATACMS наносить удары по скоплениям войск – это было бы самое полезное именно по северному направлению. Напротив Сумской и Харьковской областей сосредоточены до 53 тысяч личного состава, в окопах и блиндажах их можно доставать по-настоящему только кассетными боеприпасами”, – добавил военный эксперт.

Однако эти "красные линии" могут быть стерты, как это было ранее с некоторыми видами оружия и техники. Когда партнеры наотрез отказывались передавать их Украине, чтобы не эскалировать, впоследствии наше государство их получило.

Напомним, что на Харьковщине в районе Липцев идут ожесточенные бои, в которых украинские войска пытаются сдержать российское наступление.

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