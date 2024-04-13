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Новые Patriot для Украины, США предлагают Киеву деньги под залог активов РФ: главные новости ночи 13 апреля 2024 года

Новые Patriot для Украины, США предлагают Киеву деньги под залог активов РФ: главные новости ночи 13 апреля 2024 года

Флаг Соединенных Штатов / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • США предлагают предоставить Украине деньги в долг под залог доходов от активов РФ — FT Читать далее –>
  • Макрон и Шольц обсудили поддержку Украины и отношения с Китаем Читать далее –>
  • В Одесской области объявляли воздушную тревогу Читать далее –>
  • Украина ведет "активные переговоры" по передаче двух ЗРК Patriot и одной – SAMP/T — Кулеба Читать далее –>
  • США и Британия ввели эмбарго на российские металлы Читать далее –>

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