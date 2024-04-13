Новые Patriot для Украины, США предлагают Киеву деньги под залог активов РФ: главные новости ночи 13 апреля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- США предлагают предоставить Украине деньги в долг под залог доходов от активов РФ — FT Читать далее –>
- Макрон и Шольц обсудили поддержку Украины и отношения с Китаем Читать далее –>
- В Одесской области объявляли воздушную тревогу Читать далее –>
- Украина ведет "активные переговоры" по передаче двух ЗРК Patriot и одной – SAMP/T — Кулеба Читать далее –>
- США и Британия ввели эмбарго на российские металлы Читать далее –>
Читайте также: