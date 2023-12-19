Новые Patriot и NASAMS: Зеленский анонсировал усиление ПВО

Президент отметил, что новые установки ПВО, переданные западными союзниками, существенно усилит нашу оборону. Их количество он не назвал.
Сегодня, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проводит большую пресс-конференцию по итогам 2023 года.
На ней глава государства, в частности, анонсировал усиление украинского ПВО.
"Мы становимся мощнее. Была у меня серьезная командировка с моей командой. Несколько, не буду говорить количество, несколько новых систем Patriot будут в Украине. Защищать наше государство зимой. Это важный очень результат, обещал не говорить количество, пока не будут защищать, но хочу поблагодарить партнеров. И Patriot и NASAMS, мощный новый пакет. И это важно", – отметил Зеленский.
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Пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция! Итоги года
Напомним, президент Зеленский объявил план мобилизации.
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