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Новые Patriot и NASAMS: Зеленский анонсировал усиление ПВО

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
672
Время на прочтение
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Новые Patriot и NASAMS: Зеленский анонсировал усиление ПВО

Президент Зеленский на пресс-конференции/ Скриншот по видео

Президент отметил, что новые установки ПВО, переданные западными союзниками, существенно усилит нашу оборону. Их количество он не назвал.

Сегодня, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проводит большую пресс-конференцию по итогам 2023 года.

На ней глава государства, в частности, анонсировал усиление украинского ПВО.

"Мы становимся мощнее. Была у меня серьезная командировка с моей командой. Несколько, не буду говорить количество, несколько новых систем Patriot будут в Украине. Защищать наше государство зимой. Это важный очень результат, обещал не говорить количество, пока не будут защищать, но хочу поблагодарить партнеров. И Patriot и NASAMS, мощный новый пакет. И это важно", – отметил Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция! Итоги года

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Дата публикации
Просмотры
672
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