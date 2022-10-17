Новые перебои с электричеством: Зеленский сообщил о ходе возобновляемых работ

Российские обстрелы ракетами и дронами 17 октября привели к новым перебоям со светом, но это исправляется.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о работах по обновлению сетей.

"Восстановительные работы продолжаются. Такая форма террора не даст России ничего даже сейчас, когда мы еще не имеем достаточного количества систем ПВО и ПРО. Но для этого наше единство должно быть и дальше максимальное", — сказал он.

Также он призвал сознательно потреблять электричество в часы пиковой нагрузки на энергосистему. Это позволит всей стране пройти этот период более стабильно.

"Помогайте, пожалуйста, местным общинам ликвидировать последствия террористических ударов, если у вашего бизнеса есть такая возможность. Заботьтесь, пожалуйста, о тех своих знакомых и соседях, которые остаются наедине и нуждаются в внимании или помощи, в частности о людях пожилого возраста. И обязательно благодарите тех, кто привлечен к защите нашего государства и к ликвидации последствий ударов террористов, кто поддерживает нормальную жизнь, несмотря на любые попытки России ее сломать", — отметил Зеленский.

Он добавил, что нет в Иране или где-нибудь такого оружия, которое может сломать украинцев.

Дроны атаковали Киев 17 октября: подробности

Напомним, российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами утром 17 октября. В результате атаки дронов-камикадзе разрушен жилой дом в Шевченковском районе, где погибли четыре человека.

Среди погибших в Киеве — молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности.

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