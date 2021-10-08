Новые "пленки Медведчука": к угольной схеме на Донбассе были причастны высшие должностные лица государства

Новые "пленки Медведчука": к угольной схеме на Донбассе были причастны высшие должностные лица государства

На обнародованных СБУ аудиозаписях Виктор Медведчук вспоминает пятого президента Украины Петра Порошенко.

Во время совместного брифинга в пятницу, 8 октября, председатель СБУ Иван Баканов и Генпрокурор Ирина Венедиктова обнародовали ряд аудиозаписей разговоров народного депутата Виктора Медведчука, подтверждающие существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ и бывших высших должностных лиц украинского государства.

Об этом стало известно из трансляции брифинге.

На обнародованных записях народный депутат Виктор Медведчук, в частности, общается относительно реализации незаконных схем с представителями российской власти. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины. На "пленках Медведчука" фигурирует некий Петр Алексеевич (идентифицирован как експрезидент Украины Порошенко).

Также читайте Прокуроры будут просить Медведчуку содержание под стражей и залог в один миллиард гривен

Как стало известно из перехваченных разговоров, при посредничестве приближенному к Медведчуку персоны (бизнесмена С.Кузяры) на оккупированной территории были выбраны 2 фактически не работающие угольные предприятия. Их руководителями назначены представителей "Л/ДНР", им открыто банковские счета и заключен с ними договоры на поставку угля.

Угольная схема согласовывалась также с главарями боевиков. За время ее функционирования, по данным правоохранителей, боевики "Л/ДНР" получили финансирование на сумму более 200 млн гривен.

"Следствие обладает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличности в "Л/ДНР" и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и т.п.), впоследствии были реализованы", — подчеркнул Иван Баканов.

Следствие продолжается, прорабатывается вопрос объявления подозрения другим лицам.

Напомним, следствие отрабатывает версию о причастности к схеме с закупкой Украине угля в террористов тогдашней руководительницы Нацбанка Валерии Гонтаревой и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку