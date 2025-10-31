Новые подробности гибели мобилизованного Романа Сопина: полиция получила записи с камер наблюдения

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Полиция получила записи с камер видеонаблюдения из помещений Подольского РТЦК и СП города Киева, где произошел инцидент с мобилизованным 43-летним Романом Сопиным. После прохождения военно-врачебной комиссии мужчина попал в больницу с травмой головы и умер, не приходя в сознание.

Как сообщил представитель группы коммуникаций Киевского городского ТЦК Виталий Силенко в комментарии «Суспільному», столичные правоохранители обратились к владельцам помещения, где расположен центр комплектования, и получили записи с камер.

Следователи начали досудебное расследование этого случая по статье 115 УКУ — умышленное убийство.

Министр внутренних дел Игорь Клименко взял дело под личный контроль.

Адвокат семьи погибшего мужчины Александр Протас в комментарии «Суспільному» отметил, что располагает информацией от одного из военнослужащих, который находился в помещении с Романом, о вероятном конфликте.

«Согласно информации, которую мне предоставили во время разговоров, солдат, который сопровождал этого человека, сказал, что действительно видел конфликт: двое каких-то людей то ли что-то требовали, то ли угрожали Роману. После того увидел, как тот лежит», — сказал он.

В то же время такую информацию опроверг представитель группы коммуникаций Киевского городского ТЦК Виталий Силенко.

«Относительно конфликтных ситуаций никаких докладов по этому факту не было. С военнослужащим, которые находились там, общались. Как было сказано следствию, господин Роман Сопин стоял, общался с другими лицами, которые находились там. Вдруг ему стало плохо: он потерял сознание, упал, и начал биться в конвульсиях», — рассказал служащий.

Напомним, во врачебном свидетельстве о смерти указано, что 43-летний киевлянин Роман Сопин умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы от удара тупым предметом. Его госпитализировали из распределительного пункта в Подольском районе Киева, где, по предварительной информации правоохранителей, он «упал на пол и травмировался».

Роман Сопин находился в коме, поэтому получить его показания не удалось. Он умер так и не придя в сознание.

В совместном заявлении Подольского ТЦК и СП в Киеве и 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ, в которую должен был попасть мобилизованный, говорится, что медики при осмотре признали военнообязанного годным к военной службе.