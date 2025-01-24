Новые подробности падения самолета Ил-76 на Белгородщине: были ли там украинские пленные

Медийная инициатива по правам человека (МИПЧ) провела масштабное расследование по падению самолета Ил-76 в Белгородской области, в котором, как считается, могли находиться украинские военнопленные. Несмотря на множество фактов, установленных в ходе расследования, вопрос о присутствии на борту военных пленных остается неопределенным.

Об этом на презентации в Медиацентре Украина сообщила Татьяна Катриченко, исполнительный директор МИПЧ.

Она рассказала, что факты о падении самолета в Белгородской области, возможности обмена пленными и то, что несколькими самолетами транспортировали украинских военных для обмена, подтверждены. Однако пока нет четкой информации, действительно ли на борту находились украинские военнопленные.

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"Факт того, что какой-то самолет упал в Белгородской области – это точно. То, что в тот день должен был произойти обмен пленными – это точно. То, что несколькими самолетами доставляли военнопленных для обмена – это точно. То, что упавший самолет садился в аэропорту Белгорода – это точно. Но не точно, были ли там на борту военнопленные», – объяснила директор.

Расследователи смогли найти информацию о 21 из 65 военных, видевшихся в местах содержания на территории России в течение января 2024 года. Их состояние здоровья было стабильным, и у них не было признаков того, что могли погибнуть на момент содержания.

"Эти все люди на момент 23 января были живы и их в разное время выводили из камер, вероятно перемещали на обмен", — добавила она.

Сейчас МИПЧ продолжает работу над расследованием.

Напомним, 24 января 2024 года в Белгородской области России разбился военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого, по официальным заявлениям России, находились 65 украинских военнопленных. РФ обвинила именно Украину в авиакатастрофе

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