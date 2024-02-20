Новые подробности подрыва автомобиля Кручининых: пострадавший мужчина впал в кому

Пострадавший в результате взрыва автомобиля руководитель общественной организации "Дія" Альберт Кручинин впал в кому. Жена мужчины Наталья находится в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом пишет одесское издание "Думская".

Как рассказала супруга брата Натальи Ярослава Витко, ситуация сложная, но полностью под контролем врачей. Женщина получила тяжелую акубаротравму.

“Наталья получила тяжелую акубаротравму. У Альберта многочисленные травмы, повреждения и ожоги, он находится в коме. При таком диагнозе, как у Натальи, вроде бы никаких оперативных вмешательств не предусмотрено. У Альберта, которому провели все необходимые вмешательства, есть подозрение на травму позвоночника”, – рассказала Ярослав Витко.

В Украинской добровольческой армии событие собратья Кручининых расценивают как террористический акт. Приоритетно. версией считают работу враждебных ВРГ. За информацию о причастных к преступлению предусмотрено денежное вознаграждение.

"Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УГА. Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ", — отметили в Украинской добровольческой армии.

В то же время и активист Сергей Стерненко объявил вознаграждение за информацию о преступниках, организовавших и выполнивших подрыв автомобиля.

Напомним, что в селе Гвардейское вблизи Одессы взорвался автомобиль, в котором находились представители Украинской добровольческой армии Альберт и Наталья Кручинины.

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