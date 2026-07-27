Новые подробности удара по выставке в Киевской области: в деле могут быть новые подозреваемые

Последствия атаки / © ГСЧС Украины

Реклама

В уголовном производстве о российском ракетном ударе по выставке на полигоне в Киевской области могут появиться новые подозреваемые.

Об этом во время общения с журналистами сообщил прокурор.

По словам прокурора, правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые организовывали мероприятие, отвечали за его проведение и должны были обеспечивать безопасность участников.

Реклама

«В настоящее время весь круг лиц, которые проводили, организовывали, должны были обеспечивать безопасность и так далее, устанавливается и будет дана соответствующая правовая оценка органами досудебного расследования и прокуратуры», — отметил он.

Из-за тайны досудебного расследования прокурор не стал раскрывать будущие процессуальные решения.

Как сообщил прокурор, следователи проверяют, каким образом участников приглашали на выставку, были ли соблюдены все необходимые меры безопасности, а также кто согласовывал или не согласовывал проведение мероприятия со стороны местных и государственных властей.

Отдельное внимание уделяется установлению всех должностных лиц, которые могли быть причастны к организации события.

Реклама

По словам прокурора, в настоящее время следствие еще не установило, каким образом Россия получила информацию о месте и времени проведения выставки.

Правоохранители сосредоточены на том, чтобы выяснить, как данные о локации, времени проведения и участниках мероприятия могли стать известными стране-агрессору.

Прокурор также сообщил, что в ходе организации выставки были проигнорированы отдельные требования безопасности.

По его словам, укрытие на территории полигона было, однако его вместимость не соответствовала количеству находившихся на мероприятии людей. Кроме того, на выставку пригласили как гражданских, так и военных, несмотря на риски.

Реклама

В то же время, окончательные выводы об ответственности конкретных лиц будут сделаны только после завершения досудебного расследования.

Ракетный удар по выставке вооружения в Киевской области — последние новости

Напомним, российские оккупанты обстреляли Киевскую область, целясь по частному полигону с выставкой оружия, однако ракеты попали по жилым домам. Погибли 10 человек, в том числе один иностранец. Ранены десятки человек, в том числе двое поляков.

В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что частный комплекс, который оказался под вражеским ударом, является сугубо гражданским объектом.

Также глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что организаторы выставки вооружения на открытом полигоне в Киевской области, которые согласовали ее проведение, должны нести персональную ответственность за безопасность людей.

Реклама

Организатора выставки дронов под Киевом задержали. По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без необходимых согласований с военным командованием и органами власти организовала масштабное мероприятие с участием более 300 человек. Программой, в частности, была предусмотрена демонстрация средств ПВО.

Впоследствии стало известно, что организатору мероприятия, во время которого в результате российского ракетного удара погибли и пострадали люди, сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Саму атаку правоохранители расследуют как военное преступление России. Подозреваемый находится в больнице под конвоем.

Известно, что организатор мероприятия на полигоне в Киевской области Василий Гончарук, куда РФ нанесла ракетный удар 24 июля, заявил в суде, что полностью осознает свою ответственность и готов сотрудничать со следствием.

Новости партнеров