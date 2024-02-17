Новые подробности уничтожения российского корабля "Цезарь Куников": отстранили адмирала Черноморского флота

Десантный корабль ночью 12 февраля вышел из Новороссийска по приказу Соколова и направился в Севастополь.

После того как украинские военные уничтожили десантный корабль "Цезарь Куников", адмирала Виктора Соколова, который был главой Черноморского флота, отстранили от исполнения обязанностей.

Об этом сообщает "ВЧК-ОГПУ".

Как отмечается, именно адмирал Соколов принимал решение по большому десантному кораблю "Цезарь Куников". Именно эти решения привели к тому, что корабль был уничтожен.

Десантный корабль ночью 12 февраля вышел из Новороссийска по приказу Соколова и направился в Севастополь. Из-за того, что у него была техническая неисправность, его сопровождали буксиры.

"Командование знало об опасности безэкипажных катеров в море, особенно у судна с техническими неисправностями, но все равно Соколовым было принято решение тянуть ВДК. Закончилось это ударами водных дронов и потоплением судна. Источник отметил, что погибших во время удара не было, но группа моря получила тяжелые ранения. За их жизнь до сих пор борются", — говорится в сообщении.

Напомним, что россияне заменили командующего Черноморским флотом и назначили на эту должность начальника штаба ЧФ вице-адмирала Сергея Пинчука.

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