Новые повестки в Украине: юрист объяснила нюансы

Юрист рассказала о разнице между новыми и повесками предыдущего образца во время мобилизации в Украине.

Об этом говорилось в комментарии юристки Алины Бали "Общественному".

По словам специалиста, вопрос повесток в Украине регулирует приложение к постановлению Кабмина. В нем есть отдельные положения о новых данных, необходимых для прибытия на вызов.

Алина Баля рассказала, что в настоящее время расширен перечень документов, необходимый для прибытия на вызов.

Повестки нового образца: что изменилось

По словам юриста, в повестках нового формата конкретизировано, что с собой нужно иметь паспорт гражданина Украины. В предыдущем образце не было конкретизировано, паспорт какой страны должен быть.

Теперь необходимо иметь с собой справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

В предыдущем варианте повесток гражданин должен прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки. А в настоящее время расширен перечень органов, куда он должен появиться. В частности, в органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки.

Какое наказание предусмотрено за неприбытие по вызову

"В новой форме повестки предусмотрена возможность привлечения к ответственности за неприбытие по вызову без уважительных причин. Повестки старого образца предупреждали об обязательности привлечения к ответственности, предусмотренной законом", — добавила юрист.

Также Баля напомнила, что по закону за игнорирование повестки может наступать административная или уголовная ответственность.

"Это зависит от количества раз, которые человек уклонился от прибытия по вызову", — сказала Алина Баля.

Суровым наказанием является лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что уклоняющемуся из Черкасщины грозит пять лет тюрьмы за неявку на вызов.

Также отметим, что по возвращении домой мужчины призывного возраста, которые находились за границей, могут привлечь к админответственности.

Читайте также: