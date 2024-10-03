Новые правила автострахования в Украине: что меняется для водителей и какой будет стоимость

Новый закон об автостраховании в Украине усилит защиту водителей и пострадавших в ДТП, но может привести к удорожанию полисов из-за увеличения выплат, отмены франшизы и введения индивидуального подхода к ценообразованию.

В Украине вступает в силу новый закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств", существенно изменяющий правила автострахования.

Рассмотрим ключевые изменения, которые коснутся каждого водителя.

Прежде всего ожидается повышение размеров страховых выплат до европейского уровня. Это положительно повлияет на защиту потерпевших в ДТП, но неизбежно приведет к удорожанию страховых полисов.

Важной новацией станет отмена государственного регулирования цен на полисы автогражданки. Страховые компании получат возможность самостоятельно определять стоимость полисов, учитывая индивидуальную историю водителя, наличие или отсутствие ДТП в прошлом. Это может привести к снижению цен для осторожных водителей и повышению для часто попадающих в аварию.

Вводится модель прямого урегулирования убытков. Теперь потерпевший сможет обращаться за урегулированием страхового случая в свою страховую компанию, а не к страховщику виновника ДТП. Это должно ускорить процесс получения выплат.

Изменяется подход к расчету страховых выплат в зависимости от возраста автомобиля. Для авто до 5 лет эксплуатации износ не учитывается, а для старших машин разрешается использование запчастей-аналогов.

Важным изменением является отмена франшизы в договорах ОСАГО. Это означает, что страховые компании будут вынуждены выплачивать полную сумму убытков без участия страхователя. Это, безусловно, отразится на стоимости полисов.

Сохраняются льготы для определенных категорий граждан, в том числе участников боевых действий, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, пенсионеров и людей с инвалидностью I группы. Они и дальше будут получать 50% скидки на полис.

Также отменяется лимит страхового возмещения по Европротоколу, хотя Национальный банк Украины может установить такой лимит в будущем.

Эти изменения призваны приблизить украинскую систему автострахования к европейским стандартам. Водителям следует быть готовыми к возможному повышению цен на страховые полисы, но в то же время они получат более надежную защиту и упрощенную процедуру получения выплат при ДТП.

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