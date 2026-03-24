Новые правила безопасности от "Укрзализныци": что должны знать все пассажиры

Из-за постоянных обстрелов РФ «Укрзализныця» объявила об усилении мер безопасности для пассажиров во время путешествий. Соответствующие изменения направлены на повышение уровня защиты и обеспечение более предполагаемых условий в пути.

Об этом сообщили на социальных страницах «Укрзализныци».

«Чтобы поездка оставалась предсказуемой и безопасной, советуем заранее ознакомиться с основными правилами эвакуации и в пути четко следовать указаниям проводников», — отметили в «Укрзализныце».

Что делать, если ваш поезд попал под обстрел: инструкция от УЗ

Железная дорога сейчас под прицелом, поэтому в УЗ составили четкий план, как действовать пассажирам, чтобы вагон не стал ловушкой. Главное правило одно: слушайте проводника, он на связи с диспетчерами 24/7 и знает, где именно опасность.

Инструкция УЗ в случае обстрела поезда / © Укрзализныця

Если проводник говорит, что ситуация тревожна

Следует не паниковать. Оденьтесь, подготовьте документы и телефон. Сидите на месте, пока не дадут команду на выход. Если с вами дети или кому-то тяжело передвигаться, скажите об этом проводнику сразу, чтобы вам помогли выйти.

Инструкция УЗ в случае обстрелов поезда. / © Укрзализныця

Когда поезд остановился и объявили эвакуацию:

Бросайте чемоданы. Большие сумки оставляйте в купе — они будут мешать вам и другим быстро выбежать. Главное — ваша жизнь, а не вещи. Выходите спокойно. Без толкотни через ближайшую дверь. Не прыгайте на пути и смотрите, не едет ли навстречу другой поезд. Бегите от поезда. Не стойте рядом — поезд является большой мишенью. Бегите к ближайшему укрытию или просто отойдите на безопасное расстояние. Если взорвалось совсем рядом. Падайте на землю лицом вниз, немного откройте рот (это убережет от контузии) и накройте голову руками или курткой.

Инструкция УЗ в размахе обстрела поезда / © Укрзализныця

Как помочь детям во время обстрела

Ребенку в этот момент страшно, потому говорите уверенно. Возьмите с собой ее любимую игрушку и что-нибудь перекусить — неизвестно, сколько придется ждать.

Если на улице холодно — смело берите с собой одеяла из вагонов. Железная дорога позволяет их выносить, чтобы люди не мерзли.

Обратно в вагон возвращайтесь только тогда, когда проводник даст команду (через мегафон или свисток).

Инструкция УЗ в случае обстрелов поезда. / © Укрзализныця

Ранее мы писали, что российские войска изменили тактику и теперь прицельно атакуют пассажирские поезда, из-за чего «Укрзализныця» вводит жесткие протоколы безопасности с преждевременной остановкой поездов и правил эвакуации по примеру авиации.