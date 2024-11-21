Новые правила бронирования для предприятий – какие изменения ждут от 1 декабря

С 1 декабря этого года украинцы, работающие на критически важных предприятиях, смогут воспользоваться новыми правилами бронирования от мобилизации.

Об этом рассказал замминистра экономики Виталий Кондратов, передает Forbes Ukraine.

По его словам, новшества будут касаться определения статуса критичности предприятия, учета уровня зарплат, региональных и отраслевых критериев.

Причина смены правил – аудит "забронированных" предприятий, который более месяца проводило Министерство обороны. По его результатам были обнаружены незначительные нарушения: 5% предприятий были лишены статуса критически важных. Их работников лишат бронирования от мобилизации.

Заместитель главы Минэкономики заявил, что введут три критерия критичности: два – обязательны, один – не обязателен.

Первый обязательный критерий – никаких задолженностей по уплате налогов;

Второй критерий – средняя зарплата по предприятию и зарплата каждого военнообязанного работника должна быть не менее 20 000 грн.

"Это позволит снизить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании и платят лишь тот минимум, который требуется", — пояснил Киндратов.

Третий критерий руководитель предприятия выбирает самостоятельно из имеющихся в постановлении №76 региональных или отраслевых критериев.

Ранее издание NV утверждало, что по результатам аудиторской проверки соответствующего статуса критичности лишили 10% предприятий.

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