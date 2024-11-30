Новые правила бронирования для волонтеров и работников курсов БПЛА, РЭБ и такмеда: что утвердил Кабмин

Объем волонтерской помощи за последние 12 месяцев должен составлять не менее 10 млн грн на одного бронированного военнообязанного.

Кабинет министров ввел минимальные требования для бронирования работников курсов БПЛА, РЭБ и благотворительных волонтерских фондов, а также разрешил "бронь" для сотрудников организаций, проводящих подготовку по медицинской помощи (такмеду).

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1361 от 29 ноября, которое опубликовано на сайте правительства.

Министерство обороны может предоставлять бронирование от мобилизации сотрудникам предприятий и организаций, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации военнослужащих по домедицинской помощи (такмед) в интересах сил безопасности и обороны Украины, если за последние 12 месяцев до подачи заявления было проведено не менее 96 курсов такмеда за программами, утвержденными Генштабом ВСУ или Минобороны, или 24 курса по базовому уровню такмеду на одного военнообязанного, которого бронируют.

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Для курсов РЭБ таким минимальным требованием является подготовка за последние 12 месяцев по меньшей мере 150 специалистов, а для курсов БпЛА — не менее 100 пилотов БпЛА I и II классов (включая FPV) или по меньшей мере 200 пилотов БпЛА I класса "микро" (без FPV) на одного военнообязанного, которого бронируют.

Что касается благотворительных фондов, которые производят и закупают товары, выполняют работы и оказывают услуги, необходимые для обеспечения потребностей Вооруженных Сил и других военных формирований, то для них новым требованием является объем помощи за последние 12 месяцев не менее 10 млн. грн. на одного бронированного военнообязанного.

Напомним, в Украине частично изменили правила бронирования для работников разных категорий.

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