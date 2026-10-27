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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Новые правила бронирования: Кабмин хочет заставить бизнес самостоятельно выбирать людей — почему это плохая идея

Руководителям предприятий может прийтись самостоятельно решать, кто из коллектива получит бронь, а кто пойдет в армию.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Украинское правительство хочет обязать предприятия самостоятельно определять, кого из работников мобилизовать, а кого бронировать. Политолог Игорь Рейтерович считает такой шаг попыткой власти снять с себя ответственность за непопулярные решения. Эксперт отмечает, что это создаст серьезные морально-нравственные проблемы для бизнеса.

Об этом Рейтерович рассказал в интервью Radio NV.

Бизнесу самому придется определять, кого бронировать, а кого мобилизовать

Политолог пояснил, что при ограниченном бронировании работников предприятие может оказаться перед необходимостью самостоятельно определять, кого оставить работать, а кого передать для мобилизации.

«Так выглядит, что есть предприятие, на нем есть, например, 100 работников. Значит мы на 90 работников дадим броню, но 10 вы должны отправить в армию. …То есть такими действиями, я так понимаю, пытаются переложить ответственность конкретно на предприятие. Чтобы они сами на предприятии выбирали людей, которых нужно будет отправить по мобилизации. Определить, кто этими вопросами будет заниматься и так далее», — сказал Рейтерович.

По его словам, при ограниченном бронировании предприятие фактически встает перед выбором: увольнять работников или передавать их данные в мобилизационный отдел или ТЦК и СП, после чего с этими людьми начинают работать.

Эксперт отметил, что такой «хитрый ход» позволяет переложить принятие непопулярных решений на руководителей предприятий и одновременно частично снять ответственность за них с власти.

По мнению Рейтеровича, с морально-нравственной точки зрения такая практика выглядит крайне проблематично.

«Потому что руководителям или владельцам предприятий (если это, например, какой-то частный бизнес) решать, кого мобилизовать, кого оставить, это очень сложно. У всех свои какие-то моменты, семьи, особенности. Ты фактически должен определять, какой рабочий для тебя более ценен по сравнению с другим. Следует приводить аргументы. А тут же начнутся сразу разговоры, что „кто-то заплатил, его не мобилизовали, меня мобилизовали“», — объяснил политолог.

Он отметил, что такой подход особенно сомнителен на фоне того, что до сих пор остаются нерешенными вопросы, связанные с СОЧ, мобилизацией, а также с людьми, которые не обновили свои данные и находятся вне формальных процедур.

«А пробовать переложить ответственность снова на тех, кто нигде не скрывается и делает все от себя должное, с точки зрения работы, например, на каких-то предприятиях, — это тоже не слишком удачная политика», — высказался Рейтерович.

Кабмин изменил правила бронирования от мобилизации — подробности

Напомним, накануне Кабмин обновил правила бронирования:

  • для предприятий ОПК и энергетики базовый лимит составляет до 95% (непосредственно привлеченных работников бронируют полностью, более 95% — по спецрешению Минобороны или Минэнерго).

  • Создается Координационный центр бронирования, который будет рассматривать статус критичности и лимиты.

  • У органов власти есть 10 дней на пересмотр критериев и проверку компаний.

  • На оформление согласованного лимита в «Дии» дается 10 дней.

  • После окончания повышенного лимита отсрочки отменяют через пять дней.

  • Основанием для отказа в увеличении лимита может стать два и более нарушения военного учета руководителем за год.

  • Кроме того, в квоту теперь причисляют и работников с собственными основаниями для отсрочки (например, многодетных).

Как заявлял премьер-министр Сергей Корецкий, высокая зарплата и отсутствие долгов автоматически не делают предприятие критически важным, а статус компании теперь не дает безусловного права забронировать любое количество людей.

Адвокат Геннадий Капралов пояснил, что по новым правилам бронирования предприятиям придется детально обосновывать потребность в каждом конкретном специалисте, в частности, документально подтверждать их вовлеченность в производство или ремонтные работы, а в случае несогласия решение можно обжаловать через административную жалобу или суд.

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