Новые правила бронирования: какую зарплату нужно иметь в 2026 году для отсрочки

Правила бронирования станут жестче

Начиная с 1 января, в Украине начнут действовать новые требования к бронированию работников. То есть изменены правила по обязательному уровню заработной платы, как для частных предприятий, так и для государственных.

Об этом сообщил адвокат Александр Дубовой, пишет УНИАН.

По словам адвоката, для частных компаний со статусом критической инфраструктуры зарплата на работника рассчитывается за последний календарный месяц путём увеличения размера минимального показателя по стране на коэффициент 2,5. То есть если в декабре минимальная зарплата равна 8 000 гривен, то для бронирования зарплата должна составлять от 20 тысяч гривен.

Для государственных и коммунальных предприятий действует другое правило. Там месячный доход работника должен быть не ниже средней зарплаты в регионе за четвертый квартал года. По разъяснениям Минэкономики, речь идет о сумме брутто. То есть, с учетом налогов и обязательных платежей. Другие существенные изменения в процедуре на 2026 год не предусмотрены, заверил адвокат.

Ранее сообщалось, что критически важные предприятия до 1 февраля 2026 года смогут бронировать своих работников через портал «Дія» в три раза быстрее — срок обработки заявок сокращен до 24 часов.