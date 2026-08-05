Новые правила бронирования: кому оставят отсрочку, а кто может «пролететь»

Бронирование в Украине / © ТСН

Реклама

В июле произошли изменения в процедуре бронирования. Новые правила могут лишить предприятие части квоты. В этот раз нововведения затронули работников, работающих по совместительству на нескольких критически важных предприятиях.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Реклама

Новые правила бронирования работников на критических предприятиях

С июля 2026 вступили в силу изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Они ввели новый принцип учета работников-совместителей.

Реклама

Это значит, если человек работает на двух или более критически важных предприятиях, то для определения квоты бронирования его учитывают только по одному месту работы — там, где он имеет более длительный стаж.

Вызовы для бизнеса из-за новых правил бронирования

Бизнес столкнулся с вызовом, потому что предприятие не сможет включить такого работника в свою квоту, если его основное место учета определено другим критически важным работодателем. Соответственно этот работник не будет увеличивать общее количество военнообязанных, от которого рассчитывается лимит бронирования.

Также работодатели уже сообщают о некорректной работе электронной системы. В некоторых случаях портал сравнивает все места работы совместителя, а не только критически важные предприятия. Ожидается, что до 1 сентября работодатели смогут видеть в личном кабинете на портале «Действие», по которому именно работодателем учтен каждый совместитель.

Новые правила повышают значение правильного учета совместителей. Ошибка при расчете квоты может привести к превышению установленного лимита бронирования, что создает риск пересмотра статуса критически важного предприятия.

Реклама

Новые правила бронирования существенно усложнили работу критически важных предприятий. Это касается учета работников-совместителей, ведь ошибки при расчете квоты могут привести не только к аннулированию отдельных бронирований, но и к потере статуса критически важного предприятия.

Правило «самого длинного стажа»: как проверить, за кем учтен совместитель

Пока предприятия могут проверять информацию через электронную трудовую книжку на вебпортале Пенсионного фонда Украины. Только дата принятия на работу позволяет определить, где работник имеет более длительный стаж.

Дополнительным источником информации могут быть справки ОК-5 и ОК-7, но они не всегда позволяют установить точную дату трудоустройства.

Кто и как учитывается при расчете квоты

Когда известно общее количество военнообязанных работников, предприятие должно правильно сформировать базу для расчета квоты бронирования. В расчет включаются только военнообязанные сотрудники.

Реклама

В то же время законодательство предусматривает ряд категорий, которые в общую численность не включаются:

военнообязанные женщины;

лица, состоящие на военном учете в СБУ или разведывательных органах;

работники, уже забронированные другим работодателем;

совместители, имеющие более длительный стаж работы на другом критически важном предприятии;

отдельные категории лиц, бронируемых независимо от квоты (в том числе руководители категории «А», главы общин и конечные бенефициарные владельцы критически важных предприятий).

При расчете квоты сначала исключаются все категории работников, которые не учитываются в квоту и только после этого в отношении остальных совместителей применяется правило «самого длинного срока трудовых отношений».

При каких условиях предприятие может потерять статус «критически важного»

Есть несколько условий, нарушив их, предприятие теряет устав критически важного.

Первое — если предприятие превысило установленную квоту, руководитель обязан в течение 10 рабочих дней подать через портал «Действие» заявление об аннулировании бронирования работников, забронированных сверх разрешенного лимита. Повторно получить такой статус в этом случае можно будет не раньше чем через шесть месяцев.

Второе — несоблюдение критерия по зарплате. Заработная плата работника должна составлять не менее трехкратного размера минимальной заработной платы, если иное не предусмотрено для государственных или коммунальных учреждений.

Сколько дней ждать бронирования работникам предприятий

Списки на бронирование представляются через портал «Действие». После их согласования перевод работника на специальный военный учет обычно занимает до 72 часов, а для отдельных категорий государственных служащих — до 24 часов.

Напомним, Кабмин изменил порядок оформления и переоформления отсрочок, в Минбороны готовят реформу ТЦК и СП, а Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о якобы новых ограничениях права на отсрочку.

Новости партнеров