Новые правила бронирования: кому с 18 октября станет значительно легче получить отсрочку

Бронирование для аграриев изменили / © ТСН.ua

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С 18 октября в Украине вступают в силу новые правила бронирования работников. Теперь некоторым категориям украинцев будет легче получить бронь от призыва. В частности, речь идет о работниках аграрного сектора и смежных отраслей.

Об ослаблении требований бронирования стало известно из приказа Министерства аграрной политики и продовольствия от 2 сентября 2026 №11.

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Некоторым украинцам смягчили условия бронирования: они заработают с 18 октября

Правительство и профильное министерство пошли навстречу аграриям и существенно уменьшили требования к земельным владениям и финансовой выручке. Теперь планка минимальной площади обрабатываемых угодий упала с 1000 до 200 гектаров, а порог годового чистого дохода от продажи продукции урезали вдвое — с 40 до 20 миллионов гривен.

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Для того чтобы получить статус критического объекта, бизнесу достаточно соответствовать по меньшей мере двум критериям из трех возможных.

Кроме сельхозпроизводителей обновленный перечень требований охватил лесную, рыбохозяйственную, мелиоративную и геодезическую сферы. Впрочем, при переходе на новый алгоритм обработки документов предпринимателям нужно готовиться к возможной технической паузе в приеме заявок — она ожидается ориентировочно с 10 по 18 октября.

Документ прошел официальную регистрацию в Министерстве юстиции 4 сентября под №1210/46604 и вступит в силу 18 октября. В то же время, перестанут действовать прежние ведомственные приказы, которыми критерии для бронирования регулировались ранее.

Новые требования к аграриям для бронирования

Для того чтобы агропредприятие сочли критически важным, оно должно подтвердить соответствие по крайней мере двум из трех критериев:

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Наличие в обработке от 200 га сельскохозяйственных угодий или владение от 50 га многолетних насаждений или обеспечение годового чистого дохода от реализации продукции на сумму не менее 20 млн грн. Работа по соответствующим КВЭДам касается не только выращивания агропродукции, но и ее дальнейшей переработки, сбыта, а также изготовления пищевых продуктов, минеральных удобрений, пестицидов, ветеринарных препаратов и сельхозтехники. Пребывание предприятия в сфере управления Минагрополитики.

Выполнять все три параметра одновременно необязательно. Для получения бронирования также нужно предоставить копию Налогового расчета сумм дохода и ЕСВ за последний отчетный период с отметкой о его успешном принятии налоговыми органами.

Уменьшение количества земли для бронирования

Ключевым моментом для украинских аграриев становится уменьшение количества земли в требованиях к бронированию. Если раньше минимальная площадь сельскохозяйственных земель достигала 1000 гектаров, то теперь этот показатель уменьшен в пять раз — до 200 гектаров. Также вдвое снизился и финансовый ориентир — с 40 млн грн до 20 млн грн.

Пересмотр земельного критерия открывает возможность получить бронирование значительному количеству малых агропроизводителей, которые раньше не имели такой возможности. Сумму необходимой выручки снизили из-за проблем с экспортом.

Обновленные нормы бронирования для других секторов

В лесном хозяйстве предприятие сможет претендовать на статус критического при наличии права постоянного пользования лесохозяйственными землями общей площадью от 2500 гектаров. В качестве альтернативы — сочетание деятельности по соответствующим КВЭДам с двумя показателями: штат застрахованных работников от 10 человек и годовая выручка от 10 млн грн.

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В рыбохозяйственном секторе ориентируются на использование в прошлом году от 60% предоставленных лимитов водных биоресурсов или производство рыбной продукции в объеме от 10 тонн.

Для организаций водопользователей установили порог обслуживания инженерных сетей на площади более 500 гектаров при наличии в штате от 5 человек. Если речь идет о предприятиях, обеспечивающих эксплуатацию государственных водохозяйственных объектов, требования выше: площадь обслуживания должна быть от 10 тысяч гектаров, а коллектив — насчитывать не менее 100 работников.

Правила также охватывают субъекты хозяйствования, относящиеся к сфере управления Госгеокадастра — в частности, предприятия, выполняющие государственные топографо-геодезические и картографические задания. Сюда относят администраторов Государственного земельного кадастра, Государственного картографо-геодезического фонда Украины и специализированных баз данных и геопорталов.

Для самих аграриев алгоритм подачи документов не изменится — процесс и дальше будет происходить через Государственный аграрный реестр. Изменится лишь то, что с 17 октября обработкой заявок вместо Минэкономики будут заниматься специалисты Минагрополитики.

Аграриям рекомендуют проверить сроки действия своих текущих приказов. Если статус критичности заканчивается в октябре или начале ноября, документы нужно успеть подать до 9 октября включительно. Если срок действия истекает во второй половине ноября или позже — подавать новую заявку советуют уже после 17 октября по обновленной процедуре.

Бронирование в Украине 2026 — последние новости:

Напомним, майское обновление критериев критически важных предприятий установило зарплатный порог для бронирования работников на уровне трех минимальных зарплат — 25 941 грн в 2026 году. Согласно проекту госбюджета-2027, правительство предлагает повысить минимальную зарплату до 9546 грн. В случае сохранения действующего механизма это увеличит необходимую для бронирования ежемесячную зарплату работника на 2697 грн — до 28 638 грн.

Это требование касается как подтверждения критичности самого предприятия, так и непосредственно забронированного сотрудника. Для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, предусмотрен сниженный коэффициент — 2,5 минимальной зарплаты. В случае принятия законопроекта потенциальный зарплатный порог для отсрочки для прифронтового бизнеса в 2027 году составит 23 865 грн в месяц.

Эти суммы являются лишь расчетными ориентирами, поскольку проект госбюджета находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Само по себе отсутствие бронирования не является основанием для административного штрафа, поскольку оно является правом предприятия предоставить отсрочку, а не обязанностью. Юрист Владислав Дерий объяснил, что в случае временной потери бронирования человек только теряет отсрочку от мобилизации.

Но штраф от 8500 до 25500 грн может грозить за другие нарушения правил военного учета — в частности, за несообщение ТЦК об изменении фактического места жительства или неявку по повестке.

Оформление нового бронирования дает отсрочку от призыва с момента внесения сведений, но автоматически не отменяет уже направленные вызовы в ТЦК или последствия предварительных нарушений. При этом заказное письмо от ТЦК при определенных условиях может считаться врученным даже в случае его возвращения по почте, поэтому игнорировать уведомления не стоит.

Законодательство не предусматривает обязанности работодателя компенсировать работнику такой штраф, ведь административная ответственность — персональна. Выплатить деньги или предоставить материальную помощь предприятие может исключительно по собственному добровольному согласию.

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