Новые правила бронирования: правительство приняло громкое постановление — кто потеряет отсрочку

Кто рискует потерять отсрочку: Кабмин изменяет правила бронирования и создает новый спецорган / © ТСН.ua

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Кабинет министров принял громкое постановление об изменениях в правилах бронирования военнообязанных.

Кто теперь может потерять бронь и отсрочку, рассказали в Forbes Ukraine, а также нардепы Ярослав Железняк и Александр Федиенко.

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Лимиты для бронирования

По информации издания, правительство пока не приняло окончательного решения об уменьшении лимитов бронирования для критически важных предприятий. Соответствующие изменения планируется доработать в течение следующих пяти дней.

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Ранее предлагалось уменьшить процентные лимиты на бронирование: для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетического сектора со 100% до 85%, а для жилищно-коммунальных предприятий с 75% до 60%.

Нардеп Железняк тоже утверждает, что сейчас убрали эту норму по базе для расчета 50%.

«Оставили, что у нее можно считать работники с отсрочкой (студенты, сидетели, родители троих детей). То есть как сейчас», — отметил он.

Согласно постановлению, до 20 октября планируется пересмотреть критерии критичности предприятий во всех отраслях.

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Что не так с Координационным центром по вопросам бронирования

В то же время Кабмин согласовал создание Координационного центра по бронированию с доработкой в один день. В его состав должны войти представители силовых структур, в частности, СБУ, ГУР, Службы внешней разведки и Национальной полиции, а также представители гуманитарного блока.

Железняк отметил риски, которые несет создание этого нового госоргана по вопросам бронирования.

Нардеп Федиенко также отметил нецелесообразность создания этого Координационного центра.

Вместе с другими народными депутатами он обратился к премьер-министру Сергею Корецкому с требованием пересмотреть целесообразность создания Координационного центра по организации бронирования военнообязанных.

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Федиенко напомнил, что в июле 2026 года нардепы уже обращались по этому вопросу, и тогда постановление было отменено.

«Теперь возникает риск повторения той же истории. Наш вопрос простой, какую конкретную проблему должен решить еще один орган? Никакой! Если есть злоупотребления при бронировании, нужно проверять конкретные предприятия и законность принятых решений. Если действующая система не работает, необходимо ее совершенствовать, а не создавать новые бюрократические структуры», — подчеркнул депутат.

Он предупредил, что создание еще одного центра с дополнительными полномочиями рискует вернуть нас в ручное управление, когда между предприятием и окончательным решением появляется еще одно звено согласования.

Однако спустя время Федиенко опубликовал новый пост, в котором возмутился, что Кабмин проигнорировал это требование нардепов.

Ранее сообщалось, что Кабмин предлагал сократить квоты для предприятий и ужесточить контроль за предоставлением брони.

Также мы писали, отменят ли бронирование для тех, кто ухаживает за родственниками с инвалидностью.

В свою очередь омбудсмен Лубинец оценил предложения по отмене отсрочок для опекунов и изменений в бронировании.

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