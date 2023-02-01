Новые правила бронирования при мобилизации: адвокат объяснил, что изменилось

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок бронирования военнообязанных, предусматривающий отсрочку от мобилизации для 50% госслужащих и работников важных для страны предприятий.

Каких именно предприятий и профессий касаются новые правила и сколько раз можно бронировать одного человека, в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал адвокат Андрей Новак.

По словам юриста, в соответствии с вступившим в силу с 1 января 2023 года правительственным распоряжением увеличивается количество предприятий, которым разрешено бронировать своих работников.

“К этим предприятиям относятся крупные налогоплательщики, компании с иностранными инвестициями, при этом должен быть определен размер инвестиций, предприятия, задействованные в критической инфраструктуре и обеспечивающие население важными для жизнедеятельности услугами, а также не имеющие задолженности по уплате налогов и т.д. Там всего 7 или 8 позиций”, — сообщил Андрей Новак.

Как отметил юрист, такое новшество упрощает предприятиям возможность бронирования своих сотрудников, ведь для этого нужно только соответствовать одной из категорий. Однако с другой стороны, поскольку 50 процентов работников предприятия все же могут быть мобилизованными, то для предприятия это может иметь критическое значение.

Также Андрей Новак напомнил, что "бронь" выдается на 6 месяцев, так что если ее срок вышел и он не был продлен соответствующим постановлением правительства, то руководители предприятий должны снова подавать документы на бронирование своих сотрудников. То есть одного человека в таком случае нужно бронировать несколько раз.

Напомним, правительство утвердило новый порядок бронирования работников во время мобилизации. В Минэкономики рассказали, что количество военнообязанных будет зависеть от ситуации на фронте.

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