Новые правила бронирования работников: что изменится и рискует потерять отсрочку

В Украине обновили правила бронирования от мобилизации

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Правительство обновило подходы к бронированию военнообязанных работников. Новые критерии определения критически важных предприятий будут касаться около 20% компаний.

Об этом сообщила народная депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов Ольга Василевская-Смаглюк.

Что изменилось — основные положения

Увеличился зарплатный порог для критически важных предприятий. Теперь не менее 26 000 грн (для прифронтовых территорий — 21 600 грн). Это один из двух обязательных критериев, второй — отсутствие налогового долга.

Просмотрели отраслевые и региональные критерии критичности. В каждой отрасли (энергетика, аграрии, транспорт и т.п.) и в каждой области есть собственные, отдельные требования к тому, какое предприятие считать критически важным. Их сейчас обновляют министерства и областные администрации, в основном усиливая. Предприятиям придется заново подтвердить соответствие.

Изменили правила для совместителей: теперь работника можно учесть в квоте бронирования только на одном предприятии, даже если он работает по совместительству еще на нескольких.

Под новые критерии попадает около 20% предприятий — им нужно подтвердить статус критичности до 10 августа.

Переходный период: до 1 сентября действующее бронирование сохраняется, автоматически его никто не отменяет.

Новые правила бронирования в Украине — последние новости

Кабинет министров принял постановление №692, которое существенно изменяет правила бронирования работников. Документ обновляет схему подсчета военнообязанных на предприятии, вводит новые требования к зарплатам и усиливает штрафы.

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Теперь, если компания нарушит лимиты бронирования или не будет платить официальную зарплату, ее лишат статуса критически важной.

Базовый уровень бронирования для большинства предприятий, учреждений и организаций, в частности, органов местного самоуправления составляет 50% от общего количества военнообязанных. Если на предприятии работает только один военнообязанный, то этот лимит к нему не применяется — работника разрешено забронировать.

Превышение 50% барьера возможно только по решению Министерства обороны Украины на основании предложений соответствующих органов власти.

Правительством утверждены также специальные квоты:

75% — для предприятий в сфере жизненно необходимых услуг (теплосеть, водоснабжение, водоотвод, управление бытовыми отходами)

100% для работников ТЭК и их подрядчиков (восстанавливающих энергосистему), предприятий ОПК, технического персонала провайдеров и мобильной связи в определенных зонах, медиков государственной и коммунальной форм собственности, а также для бизнеса на территориях возможных или активных боевых действий

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