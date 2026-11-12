Новые правила бронирования работников от мобилизации: что изменится для критических предприятий

Бронирование работников / © ТСН

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Предприятиям, в которых статус критичности истекает в конце 2026 года, дадут дополнительное время, чтобы адаптироваться к обновленным правилам бронирования.

Об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды Украины.

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Автоматическое продление статуса критичности для бизнеса до февраля 2027 года

В министерстве сообщили, что документ уже готов. Он касается компаний, у которых статус критичности заканчивается в ноябре-декабре 2026 года.

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Отмечается, что переходный период позволит бизнесу работать без перерывов, пока ведомства приводят документы в соответствие с новыми требованиями.

В Минэкономики сообщили, что уже подготовили проект акта по переходному периоду, чтобы критически важные предприятия могли работать непрерывно во время изменений в системе бронирования. Документ предусматривает, что статус критичности, срок которого истекает в ноябре-декабре 2026 года, автоматически продлят до 1 февраля 2027 года.

Новые правила бронирования работников и требования к критическим предприятиям

С 27 октября 2026 года в Украине действуют более строгие правила получения и подтверждения критического статуса. Теперь соответствия только финансовым или отраслевым показателям недостаточно.

Компании обязаны доказать, что остановка их работы повредит обороноспособности государства, жизнеобеспечению населения, функционированию критической инфраструктуры или макрофинансовой стабильности.

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Кроме того, предприятие должно работать в одной из 13 определенных критических сфер (этот список не является исчерпывающим и может дополняться):

Энергетика и безопасность: оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплекс, спасательные службы.

Производство и продовольствие: аграрный сектор, строительство, добывающая и перерабатывающая промышленность.

Услуги и инфраструктура: ИТ, связь, банковский сектор, медицина, розничная торговля, транспорт и логистика.

Для тех предприятий, чьи критерии не изменились, порядок подачи документов остается стандартным — заявку на подтверждение статуса необходимо подавать за 2–3 месяца до завершения его действия.

Какие документы нужны для подтверждения критичности предприятия

В Минэкономики сообщили, что около 90% профильных министерств уже обновили свои отраслевые критерии, а Координационный центр их согласовал. Далее документы должны быть зарегистрированы в Минюсте — на это отведено пять рабочих дней.

Как только новые документы вступят в силу, государство приступит к масштабной проверке критически важных предприятий. Компании, получившие статус по старым неактуальным критериям, могут его потерять. Однако они смогут подать заявку повторно, но уже по новым, более строгим правилам.

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Бронирование от мобилизации — последние новости

Напомним, в Украине продлили военное положение и мобилизацию до конца января 2027 года. В то же время, правительство готовит существенные изменения к правилам бронирования.

Изменения предполагают новый порядок согласования заявок, пересмотр критериев критичности и ограничение количества забронированных работников для отдельных категорий предприятий.

К слову, юрист объяснила ключевые нововведения в процедуре бронирования от 1 ноября, которые коснутся большинства украинских компаний и процедуры оформления отсрочок.

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