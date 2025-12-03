Новые правила бронирования с 4 декабря: кого не мобилизуют

Бронирование. / © ТСН.ua

В Украине от 4 декабря вступает в силу закон, существенно изменяющий подход к бронированию работников оборонно-промышленного комплекса и критически важных предприятий.

Что известно о бронировании при мобилизации от 4 декабря, читайте в материале ТСН.ua.

Отмечается, что с этого дня вступает в силу новый порядок бронирования работников - в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы о трудовых отношениях в условиях военного положения"

Теперь компании оборонно-промышленного комплекса и организации с критически важным статусом могут бронировать сотрудников без ограничений по количеству. Раньше существовал процентный предел. Нововведение позволит предприятиям сохранять полный штат, если это необходимо для их работы.

Как стало известно из закона, изменения распространяются и на сотрудников, имеющих проблемы в военно-учетных документах или тех, кто не обновил свои персональные данные. Если раньше из-за этого могли отказать в бронировании, то теперь таким работникам могут оформить бронь.

Предприятия могут бронировать рабочих:

без военно-учетных документов или с ошибками в них;

тех, кто не состоит на военном учете;

тех, кто не уточнил свои персональные данные;

в отношении которых объявлен розыск – за нарушение правил военного учета или законодательства о мобилизации.

Важно, что для этих работников бронь дают максимум на 45 календарных дней с момента трудоустройства. Испытательный срок тоже не может превышать этого количества. Такое временное бронирование предоставляется всего один раз в календарный год.

В течение этого срока забронированные должны навести порядок в документах и сняться с розыска. Если этого не сделать, то работодатель на законных основаниях сможет уволить забронированного через эти 45 дней.

Заметим, что бронь не освобождает нарушителей мобилизации от штрафов. То есть даже получив бронирование, придется оплатить их.

Список категорий

Бронированию подлежат представители определенных профессий и служб, определяемых статьей 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Бронь получают военнообязанные, работающие или служащие:

в органах государственной власти, других государственных органах или органах местного самоуправления;

в государственных органах, Нацполиции, НАБУ, ДБР, прокуратуре, Бюро экономической безопасности, ГСЧС, Уголовно-исполнительной службе, Службе судебной охраны, судах, других правовых структурах, а также на штатных позициях патронатных служб госорганов;

на предприятиях, учреждениях и организациях, выполняющих мобилизационные задачи;

на предприятиях и организациях, критически важных для работы армии, других военных формирований или экономики; обеспечение жизнедеятельности населения в особый период. Сюда входят и конечные собственники таких предприятий даже если они не работают на них.

Напомним, мы писали о том, какой будет мобилизация в Украине в декабре 2025 года.