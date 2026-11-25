Энергетика / © Associated Press

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В энергетических компаниях и подрядных организациях Украины в настоящее время не хватает четверти работников. Из-за постоянных обстрелов восстанавливать сети станет еще сложнее, если бронирование специалистов сократят на 5%.

Об этом в эфире Київ24 сообщил глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Иван Плачков.

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По его словам, сейчас штатное расписание энергопредприятий и подрядчиков недоукомплектовано на 25%, а новые условия бронирования предполагают уменьшение количества забронированных специалистов еще на 5%.

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Эксперт подчеркнул, что такой кадровый дефицит создает угрозу оперативному ремонту не только электросетей, но и объектов газовой отрасли.

«Кто будет восстанавливать это оборудование после постоянно обстрелянных и не только электрических. Мы видим ситуацию и по газотранспортному комплексу, газодобывающим предприятиям — это тоже будет большая проблема», — сказал Иван Плачков.

Он также подчеркнул, что для Киева критически важно стабильное газоснабжение, ведь от него зависит отопление и быт жителей города. По его словам, объекты энергетики, тепло- и водоснабжения нужно не только защищать, но и постоянно снабжать специалистами для ремонта после обстрелов.

«Сейчас были повреждены теплосети на наших мостах Южном и Северном. Люди работают круглосуточно, несмотря на тревоги, ни на что», — отметил он.

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Также Плачков отметил, что во время совещаний руководству страны следует отказаться от поиска виновных. Он подчеркнул необходимость объединить все усилия и ресурсы, чтобы круглосуточно и четко координировать работу в режиме онлайн.

Бронирование в Украине — последние новости

Напомним, в конце октября правительство изменило правила бронирования военнообязанных. Для предприятий оборонной и топливно-энергетической отраслей максимальную долю забронированных работников снизили со 100% до 95%.

Также правительство продлило до 20 декабря 2026 статус критически важных для отдельных предприятий, учреждений и организаций. При этом продолжили и отсрочки от мобилизации для их забронированных работников.

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