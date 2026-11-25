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Новые правила бронирования ударят по энергетике: эксперт объяснил, в чем опасность
В украинской энергетике возникла серьезная кадровая проблема, которая может усложнить восстановление поврежденных объектов после российских атак. Эксперт объяснил, что может ухудшить ситуацию еще больше.
В энергетических компаниях и подрядных организациях Украины в настоящее время не хватает четверти работников. Из-за постоянных обстрелов восстанавливать сети станет еще сложнее, если бронирование специалистов сократят на 5%.
Об этом в эфире Київ24 сообщил глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Иван Плачков.
По его словам, сейчас штатное расписание энергопредприятий и подрядчиков недоукомплектовано на 25%, а новые условия бронирования предполагают уменьшение количества забронированных специалистов еще на 5%.
Эксперт подчеркнул, что такой кадровый дефицит создает угрозу оперативному ремонту не только электросетей, но и объектов газовой отрасли.
«Кто будет восстанавливать это оборудование после постоянно обстрелянных и не только электрических. Мы видим ситуацию и по газотранспортному комплексу, газодобывающим предприятиям — это тоже будет большая проблема», — сказал Иван Плачков.
Он также подчеркнул, что для Киева критически важно стабильное газоснабжение, ведь от него зависит отопление и быт жителей города. По его словам, объекты энергетики, тепло- и водоснабжения нужно не только защищать, но и постоянно снабжать специалистами для ремонта после обстрелов.
«Сейчас были повреждены теплосети на наших мостах Южном и Северном. Люди работают круглосуточно, несмотря на тревоги, ни на что», — отметил он.
Также Плачков отметил, что во время совещаний руководству страны следует отказаться от поиска виновных. Он подчеркнул необходимость объединить все усилия и ресурсы, чтобы круглосуточно и четко координировать работу в режиме онлайн.
Бронирование в Украине — последние новости
Напомним, в конце октября правительство изменило правила бронирования военнообязанных. Для предприятий оборонной и топливно-энергетической отраслей максимальную долю забронированных работников снизили со 100% до 95%.
Также правительство продлило до 20 декабря 2026 статус критически важных для отдельных предприятий, учреждений и организаций. При этом продолжили и отсрочки от мобилизации для их забронированных работников.