Новые правила бронирования в Украине: какие предприятия рискуют потерять критический статус

Бронирование / © ТСН

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Кабинет Министров принял Постановление №692, которое существенно изменяет правила бронирования работников. Документ обновляет схему подсчета военнообязанных на предприятии, вводит новые требования к зарплатам и усиливает штрафы. Теперь, если компания нарушит лимиты бронирования или не будет платить официальную зарплату, ее лишат статуса критически важной.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Как определяется база для расчета квоты

Первым этапом является определение общего количества военнообязанных работников, находящихся в штате предприятия. Именно от этой величины высчитывается разрешенный процент бронирования.

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В общую базу включаются:

все штатные военнообязанные работники;

работники, призванные на военную службу во время мобилизации после 18 мая 2024 года;

военнообязанные, имеющие отсрочку по статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также совместители (учитываются только по одному месту работы).

В численность военнообязанных не включаются:

женщины;

лица, состоящие на военном учете в СБУ или разведывательных органах;

отдельные категории должностных лиц государственного управления;

забронированные по совместительству лица, если бронирование осуществлено по их основному месту работы.

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Лимиты бронирования: от 50% до полного увольнения

Базовый уровень бронирования для большинства предприятий, учреждений и организаций, в частности, органов местного самоуправления составляет 50% от общего количества военнообязанных. Если на предприятии работает только один военнообязанный, то этот лимит к нему не применяется — работника разрешено забронировать.

Превышение 50% барьера возможно только по решению Министерства обороны Украины на основании предложений соответствующих органов власти. Правительством утверждены также специальные квоты:

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75% — для предприятий в сфере жизненно необходимых услуг (теплосеть, водоснабжение, водоотвод, управление бытовыми отходами);

100% для работников ТЭК и их подрядчиков (восстанавливающих энергосистему), предприятий ОПК, технического персонала провайдеров и мобильной связи в определенных зонах, медиков государственной и коммунальной форм собственности, а также для бизнеса на территориях возможных или активных боевых действий.

Какие требования к зарплате

Новые правила устанавливают обязательный уровень ежемесячной заработной платы для забронированных работников в течение всего срока отсрочки:

Коэффициент 3.0 (минимальная зарплата, умноженная на три) — предусмотрен для большинства критически важных предприятий;

Коэффициент 2.5 — сохраняется для предприятий, функционирующих на территориях возможных или активных боевых действий согласно перечню Минразвития.

Сообщается, что эти финансовые требования не распространяются на государственные и коммунальные учреждения, резидентов Действия Сити, религиозные организации, а также предприятия энергетики, обладающие разрушенными мощностями.

Санкции за нарушение лимитов

При превышении установленного лимита руководитель предприятия обязан в течение 10 рабочих дней подать заявление через Портал Действие об аннулировании отсрочки для излишне забронированных работников.

За нарушение лимитов бронирования или невыплату нужной зарплаты предприятие лишат статуса критически важного. Вернуть этот статус компания сможет не раньше чем через шесть месяцев.

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Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине с начала полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, во время которой призыву подлежат военнообязанные граждане. Некоторые украинцы, имеющие бронь от мобилизации, все равно должны проходить военно-врачебную комиссию.

Ранее мы писали, что в Украине готовится масштабная реформа мобилизации, которая предусматривает усиление ответственности и принудительные меры для военнообязанных в розыске, чтобы обеспечить ротацию военных, воюющих с 2022 года.

Также мы писали, что демобилизация в Украине возможна только через год после войны. Командующий Нацгвардией Александр Пивненко назвал условия и сроки.

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