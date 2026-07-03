Новые правила бронирования: юрист объяснил, какие предприятия могут потерять критический статус

Бронирование / © ТСН

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Новые правила не отнимают у предприятий статус критичности сразу. Однако, чтобы и дальше бронировать своих работников, компаниям придется подтвердить, что они отвечают уже новым требованиям.

Об этом «Киев24» рассказал юрист Владимир Романчук.

Новые правила бронирования работников — что следует знать предприятиям

По его словам, если после вступления в силу изменений в правительственное постановление №76 компания не сможет пройти проверку по новым правилам, она потеряет свои привилегии. Статус будет действовать исключительно до конца того срока, на который он был утвержден предварительно.

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Как отмечалось ранее, предприятие получает определенный срок, на который оно признается критическим. Соответственно, предприятие после внесения изменений в 76-е постановление должно подтвердить соответствие обновленным критериям. Иначе статус критичности закончится в момент, когда завершится этот период, на который предприятие критичность получило», — отметил Владимир Романчук.

Он также подчеркнул, что следствием игнорирования обновленных правил или несоответствия им станет полное лишение предприятия возможности оградить свой персонал от мобилизации.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, Правительство обновило подходы к бронированию военнообязанных работников. Новые критерии определения критически важных предприятий будут касаться около 20% компаний.

Такое решение Кабинет министров принял в постановлении №692, которое существенно изменяет правила бронирования работников. Документ обновляет схему подсчета военнообязанных на предприятии, вводит новые требования к зарплатам и усиливает штрафы.

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