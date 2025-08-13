Новые правила для автобусов: как изменились очереди на границе с Польшей и Румынией

Как сократились очереди на границе после перемен для автобусных перевозчиков

В Украине изменились правила международных автобусных перевозок. С 10 июля действуют обновленные требования для автобусных перевозчиков, осуществляющих рейсы за границу. Благодаря новым правилам часть транспорта была перенаправлена на менее загруженные пункты пропуска, что помогло уменьшить очереди и ускорить проверки.

Об итогах первого месяца работы новой системы сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Наибольшие изменения затронули пункты пропуска с Польшей и Румынией.

Польское направление

Теперь зарегистрироваться в электронной системе есть Очередь для пересечения границы через «Шегини — Медика» могут только автобусы регулярных рейсов. Нерегулярные маршруты перенаправляются на ранее не использовавшийся пункт «Нижанковичи — Мальховичи».

За месяц количество автобусов через «Нижанковичи» выросло в 2,5 раза — со 100 до более 250. При этом нагрузка на «Шегини» уменьшилась более чем на четверть — с 1900 до 1400 автобусов. Это позволило сократить время ожидания, которое раньше могло достигать 10 часов.

Румынское направление

С 10 июля сняты ограничения на размеры автобусов, пересекающих границу через пункт «Дьяковцы — Раковец». Это привело к росту трафика почти на 25% — с чуть более 400 до 550 автобусов в месяц.

В то же время, на другом пункте пропуска с Румынией — «Порубное-Сирет» — зафиксировано уменьшение движения более чем на 100 автобусов.

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач подчеркнул, что распределение транспортных потоков между пунктами пропуска позволяет снизить нагрузку и сократить время пребывания пассажиров в очередях.

Осенью правительство планирует продолжить модернизацию системы международных перевозок, в частности запустить мобильное приложение для покупки билетов у лицензированных перевозчиков.

Напомним, на пункте пропуска «Устилуг-Зосин» на границе с Польшей начинаются работы по замене дорожного покрытия на полосах движения в направлении выезда из Украины.

Также ранее стало известно, что пассажиропоток через границу Украины в течение первой недели августа 2025 поднялся на 1,6% — до 778 тысяч, установив новый рекорд с начала войны с Россией. Предыдущий рекорд в 737 тысяч был зафиксирован в августе прошлого года.