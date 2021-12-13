Новые правила для ФЛП: какие нововведения ждут предпринимателей с 1 января 2022 года

С начала 2022 года ФЛП ждет ряд нововведений, в частности обязательное применение кассовых аппаратов и изменения в размере единого налога и единого социального взноса. Что это значит и на какие группы ФЛП распространяются новые правила, читайте в материале ТСН.ua.

С 1 января 2022 года в Украине вступят в силу новые правила для физических лиц-предпринимателей, работающих в сфере малого бизнеса. Они будут обязаны пользоваться кассовыми аппаратами. Для того чтобы выбрать и зарегистрировать регистратор расчетных операций (РРО) или программный регистратор расчетных операций (ПРРО) остается всего несколько недель. Это коснется сотни тысяч предпринимателей, до этого никогда не использовавших кассовые аппараты в своей деятельности.

Кого коснутся новые правила

Нововведения относятся к физлицам-предпринимателям 2-4 группы, независимо от вида их деятельности и уровня дохода. Фактически это интернет-магазины, рестораны, кафе, турагентства, гостиницы, магазины ювелирных изделий и т.д. Поэтому тем предпринимателям, которые еще не имеют аппарата, нужно будет купить и зарегистрировать новое оборудование, а также научиться пользоваться им.

Кто освобожден от установки РРО

Защищенными от использования кассовыми аппаратами остаются ФЛП 1-й группы. Фактически это те предприниматели, которые не имеют наемных работников и осуществляют розничную торговлю за наличные на рынках, или те, кто работают по модели бизнеса B2B. Если предприниматель работает с таким же ФЛП и юридическими лицами и производит расчеты через банк, то у него вероятно не будет сделок, подлежащих применению регистратора. Кроме того, чтобы не устанавливать кассовый аппарат доход ФЛП 1-й группы не должен превышать 1,002 млн. гривен.

Какое наказание ждет ФЛП за невыполнение новых правил

Неустановка кассовых аппаратов соответствующими группами ФЛП грозит уплатой штрафов в размере 100% от проданной продукции. Если нарушение будет зафиксировано второй раз, то размер штрафа составит 150% от стоимости проданной с нарушением продукции. В то же время, стоит отметить, что налоговая обязалась не штрафовать предпринимателей до завершения карантина.

Изменения в налоговых отчислениях

Поскольку Государственный бюджет-2022, принятый Верховной Радой в ноябре, предусматривает повышение размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума, это повлияет и на размер налоговых отчислений. В частности, увеличатся уплаты предпринимателями единого социального взноса и единого налога. Как сообщает Государственная налоговая служба,

Для ФЛП 1-й группы ЕСВ составит:

с 1 января 2022 — 1430 гривен

с 1 октября 2022 — 1474 гривны

Единый налог – 248,1 грн. – не более 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 01 января 2022 года.

Для ФЛП 2-й группы ЕСВ составит:

с 1 января 2022 — 1430 гривен

с 1 октября 2022 — 1474 гривны

Единый налог – 1300 гривен – 20% от минимальной заработной платы, установленной Законом на 01 января 2022 года.

Для ФЛП 3-й группы ЕСВ будет составлять:

с 1 января 2022 — 1430 гривен

с 1 октября 2022 — 1474 гривны

Единый налог – 5% дохода, или 3% дохода и НДС.

Для ФЛП общей системы налогообложения как и для вышеприведенных ФЛП ЕСВ с 1 января 2022 года составит 1430 гривен, с 1 октября 2022 – 1474 гривны.

В то же время, доходы ФЛП на общей системе налогообложения облагаются налогом по ставке 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора от чистого дохода, который определяется как разница между выручкой в денежной и неденежной форме и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью.

Все группы предпринимателей могут оплачивать не только минимальный размер ЕСВ. Закон предусматривает, что максимальная сумма страхового взноса с 1 января 2022 будет составлять 21450 гривен, с 1 октября — 22110 гривен.

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