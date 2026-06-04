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Новые правила для интимного контента в Украине: ВР предлагает изменить Уголовный кодекс
Речь идет об изменениях в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за изготовление и распространение детской порнографии, сексуальную эксплуатацию детей и вовлечение несовершеннолетних в проституцию.
В Верховной Раде предлагается существенное обновление подходов к уголовной ответственности за преступления в сфере порнографии.
Об этом свидетельствует законопроект №15294.
Документ фокусируется на усилении защиты детей и вместе с тем предлагает смягчение регулирования для взаимодействия между совершеннолетними лицами.
Защита детей — более жесткие санкции
Законопроект предусматривает обновление ряда статей УК Украины (301–303), в частности, повышение ответственности за преступления, связанные с детской порнографией, сексуальными услугами и привлечением несовершеннолетних к ответным действиям.
Отдельно предлагается расширить перечень отягчающих обстоятельств — в частности, если преступления совершаются организованной группой, получают значительный доход или совершаются лицами, ответственными за воспитание или наблюдение за ребенком.
За наиболее тяжелые случаи, в частности, участие в создании детской порнографии с участием малолетних, предлагается наказание до 15 лет лишения свободы.
Также ужесточаются санкции за доступ к детской порнографии, ее хранение, распространение и организацию сексуальных шоу с участием детей.
Отдельный состав — принуждение к созданию контента
Документ вводит отдельную ответственность за принуждение совершеннолетнего лица к участию в создании порнографического контента. За такие действия предусмотрено до восьми лет заключения.
Фокус на несовершеннолетних
Наиболее строгие нормы касаются действий в отношении детей. В частности, за распространение или изготовление порнографических материалов с привлечением малолетних предлагается наказание до 7 лет лишения свободы, а за квалифицированные случаи — до 15 лет.
Отдельно усиливается ответственность за вовлечение детей в проституцию и создание мест разврата с привлечением несовершеннолетних — в ряде случаев наказание может достигать 12–15 лет тюрьмы.
Декриминализация части действий между взрослыми
В то же время, законопроект предлагает изменить подход к обращению порнографической продукции между совершеннолетними лицами.
В частности, предлагается декриминализировать изготовление, хранение, перевозку и распространение таких материалов, если они не касаются несовершеннолетних и производятся с согласия взрослых лиц.
Таким образом, уголовно-правовой упор смещается на борьбу с детской порнографией и сексуальной эксплуатацией детей.
В то же время после принятия закона могут возникнуть практические вопросы разграничения разрешенных действий между взрослыми и преступлений, связанных с участием несовершеннолетних.
Также ожидается, что изменения потребуют формирования новой судебной практики по порнографическим преступлениям.
Напомним, ранее речь шла о том, что украинцы за границей могут лишиться права на жилье в Украине.
Также ВР ратифицировала соглашение с ЕС о кредите в 90 млрд евро. За соответствующее решение проголосовало 298 народных депутатов.