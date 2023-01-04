Новые правила для призывников в Украине: кого коснутся изменения в военном учете

Кабмин Украины постановлением №1487 от 30 декабря утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Правительство, в частности, предусмотрело создание Единого государственного реестра военнообязанных, изменило правила учета призывников, находящихся за рубежом, и женщин.

Эксперты подробно рассказали, какие именно новшества прописаны в документе.

В частности, юрист по вопросам армии и прохождения военной службы Александр Золотухин в комментарии "24 каналу" отметил, что Кабмин в постановлении от 30 декабря учел опыт, приобретенный с начала полномасштабной войны в Украине.

"Кабмин сделал соответствующие выводы, как должно проходить уведомление людей, как вручать повестки, контролировать — стоит ли человек на военном учете или не стоит. Я думаю, были учтены все моменты, с которыми столкнулись органы исполнительной власти и центры комплектации... Кабмин принял новое постановление и в нем детально расписал шаги каждой из организаций, вовлеченных в постановку на учет, учет и передачу информации другим органам государственной власти", — говорит он.

Оповещение вместо повестки

Как рассказал Золотухин, согласно новому постановлению, на органы местного самоуправления теперь возложены функции своевременного прибытия призывников.

"Работники городского или сельского совета должны оповестить призывника... Раньше органы местного самоуправления также могли вручать повестки. Сейчас это называется оповещение. По сути, это передача информации. Повестка не потеряла свою силу, остается в силе. Но повестку имеет право выписать военный комиссар района. Следовательно, оповещение — это должно быть либо просто уведомление лица, либо определенный бланк, сформированный с уведомлением того или иного человека, который под подпись должен быть уведомлен. Но каким образом Кабмин предусматривает обеспечение своевременного прибытия — мне неизвестно", — отметил юрист.

По его словам, на органы местного самоуправления возложена функция по розыску, учету и обмену данными с центрами комплектации.

"Поскольку сейчас органы местного самоуправления осуществляют регистрацию граждан, они при регистрации лица в той или иной местности должны передать информацию центрам комплектации, что такое лицо было зарегистрировано в ОТГ и должно быть поставлено на военный учет", — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что теперь сельские и городские советы должны искать и доставлять призывников:

"Не обязательно теперь направлять повестку, а можно заставить работника местного самоуправления доставить человека, чтобы уточнить данные или для других мер, которые необходимо принять органам комплектации".

Электронный учет военнообязанных

Мобилизация, продолжающаяся с 24 февраля, показала, что один человек может одновременно стоять на учете в нескольких военкоматах. Учитывая это, Кабмин предусмотрел Единый государственный реестр военнообязанных.

Как объясняет Александр Золотухин, этот реестр должен аккумулировать всю информацию обо всех призывниках:

"Как только лицо меняет место регистрации, сразу меняется информация в Едином госреестре военнообязанных. К данному реестру должен быть предоставлен доступ многим органам государственной власти, местному самоуправлению, судам, органам досудебного расследования".

Однако эксперт не берется прогнозировать, насколько быстро реестр заработает и синхронизируется с "Дією".

"Министерство цифровой трансформации уже давно заявило, что декларировать свое место регистрации можно будет через "Дію". Даже был тестовый режим этой функции, но она полноценно не заработала для мужчин, поскольку невозможно зарегистрироваться по определенному военному комиссариату... Единый госреестр военнообязанных должен положить финиш – функция должна заработать, как только заработает реестр", – пояснил он.

В то же время, уточнил Золотухин, "пока ни одно ведомство не заявляло, что цифровизируется эта информация или синхронизируется для полного сбора данных".

Учет женщин

Юрист рассказал, что постановление Кабмина предусматривает также изменения относительно военного учета женщин-медиков.

"Действительно, женщины-медики, врачи, медсестры и фармацевты подлежат постановке на военный учет. В данном случае они должны становиться на учет вместе с мужчинами, соответственно, при изменении своего места регистрации должна происходить также синхронизация этих данных и передача новой информации о них. Также установлению на военный учет подлежат женщины по их желанию, если их специальность родственна военному делу или определенной военной специальности. В таком случае по желанию женщины также могут стать на военный учет", — рассказал он.

Однако, по словам эксперта, женщины-врачи, которые по состоянию до 30 декабря 2022 года не стояли на военном учете, имеют право не становиться на этот учет до 2026 года. Такой временной промежуток, вероятно, требуется, чтобы был введен Единый государственный реестр военнообязанных.

"А с 2026 года женщины должны становиться на учет, на работодателей и органы местного самоуправления возлагаются те же функции по учету женщин-медиков и фармацевтов, как и по отношению к мужчинам", — объясняет он.

Призывники за границей

Адвокат Ростислав Кравец в своем блоге на Youtube отмечает, что одна из главных норм постановления Кабмина №1487 касается находящихся за рубежом призывников.

"Сейчас на консульские учреждения налагается соответствующая обязанность информирования этих призывников и проведение мобилизации (как это сделать, конечно, очень интересно) тех лиц, которые находятся за границей, являются лицами призывного возраста и должны явиться в центры комплектации в Украине для того, чтобы стать на военный учет или сняться с военного учета. Это нужно сделать лично", — говорит Кравец.

По словам адвоката, "если вы лицо призывного возраста и приедете в Украину, вряд ли вас кто-нибудь выпустит".

Вести военный учет в центрах комплектации также будут с учетом того, что человек находится за границей.

"В настоящее время те лица, которые находятся за границей и достигли призывного возраста, должны быть на консульском учете уведомлены о том, что их в любое время могут привлечь в центры комплектации через эти консульские учреждения, и могут предоставлять соответствующие повестки для прибытия в Украину в соответствующие центры комплектации. Сами списки этих военнообязанных будут храниться в зарубежных консульских учреждениях", — рассказал он.

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