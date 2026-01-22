ТСН в социальных сетях

Новые правила для такси и техосмотра: что изменится для водителей в 2026 году

В 2026 году в Украине планируется начать реформу технического контроля.

Анастасия Павленко
Водителей ожидают перемены

Водителей ожидают перемены / © Pexels

Министерство развития громад и территорий Украины определило приоритеты законодательной работы в сфере автомобильного транспорта на 2026 год.

Главные цели — цифровизация логистики, усиление безопасности на дорогах и гармонизация украинских правил с нормами Европейского Союза, отметили в ведомстве.

Одним из ключевых направлений 2026 года станет легализация цифровых инструментов, до сих пор работавших в формате экспериментов:

  • Законодательное закрепление «єЧерги»: систему электронной записи для пересечения границы планируют внедрить на постоянной основе.

  • Обязательная е-ТТН: внедрение электронной товарно-транспортной накладной должно окончательно цифрировать логистику и вывести ее из-под чрезмерного административного давления.

  • Реформа такси и технического контроля в 2026 году

Министерство планирует системно изменить подходы к пассажирским перевозкам и проверке состояния автотранспорта:

  • Выход такси: новый законопроект введет единые стандарты безопасности и легальные условия работы для водителей такси.

  • Прозрачный техосмотр: реформа технического контроля (РТК) предусматривает упрощение процедур для первой регистрации б/у авто и постепенное внедрение обязательного техосмотра для всех типов транспорта с минимизацией коррупционных рисков.

  • Социальные изменения и безопасность перевозок украинцев.

  • Отдельное внимание уделено реформированию системы льгот и поддержке громад.

  • Общественно важные перевозки: громады получат право заказывать и оплачивать транспортные услуги на маршрутах, экономически невыгодных, но критически необходимых для людей.

  • Льготные перевозки: реформа предусматривает внедрение новых механизмов реализации права на льготный проезд и справедливое возмещение перевозчикам.

  • Национальное бюро расследования аварий: планируется создание независимого органа для профессионального анализа транспортных происшествий и предотвращения их в будущем.

Ранее сообщалось, что в Украине водителей ждет новый обязательный платеж. Что об этом известно — читайте в новости.

