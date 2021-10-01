Новые правила для водителей: с 1 октября автомобилисты должны двигаться с ближним светом фар

Новые правила для водителей: с 1 октября автомобилисты должны двигаться с ближним светом фар

За счет включенных дневных ходовых в условиях плохой погоды происходит меньше аварийных ситуаций.

Вне города — только с включенными фарами. С сегодняшнего дня, 1 октября, и вплоть до 1 мая автомобилисты вне населенных пунктов должны двигаться с дневными ходовыми огнями или с ближним светом фар.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 1 октября.

О таком требовании правил дорожного движения напоминают в патрульной полиции. Объясняют, день становится короче, солнца уже меньше, а в период дождей, туманов и снегопадов часто имеем недостаточную видимость на дороге. Поэтому и надо сделать машины более заметными для пешеходов и других участников дорожного движения.

Напомним, ранее водителям рассказали, как проверить и оплатить новые штрафы за нарушение ПДД.

Новости Украины: отныне автомобилисты должны ездить с ближним светом фар

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