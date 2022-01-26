Новые правила для жителей многоэтажек: почему нужно поспешить до 1 марта 2022 года?

Новые правила для жителей многоэтажек: почему нужно поспешить до 1 марта 2022 года?

Какие изменения ждут жильцов многоэтажки с 1 марта 2022 года - читайте в материале ТСН.ua.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №6103 о внесении изменений в закон "О жилищно-коммунальных услугах", согласно которому органы местной власти должны провести конкурс для назначения управителей во всех многоквартирных домах страны. Сделать это следует до 1 марта 2022 года.

Напомним, что с 2015 года в Украине жители многоэтажек могут сами выбрать форму правления домом, создавая ОСМД. Но до этого законопроекта законом не ограничивалось время, которое дается для принятия такого решения. Как объясняют в записке, за эти шесть лет совладельцы большинства многоэтажек остались пассивными. Почти в трети домов все еще не создано ОСМД и нет управляющих.

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