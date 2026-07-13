Новые правила ЕС для украинцев: кто не сможет получить временную защиту - СМИ

Временную защиту хотят изменить / © ТСН

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Европейская комиссия готовит самые большие с 2022 года изменения в директиву о временной защите беженцев из Украины. Обновленные правила могут обязать украинцев предоставлять справку об освобождении от военной мобилизации для въезда и оформления защиты в странах ЕС.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

ЕС готовит новые правила для украинских беженцев

Для въезда в страны ЕС и получения статуса защиты гражданам Украины, как мужчинам, так и женщинам, понадобится специальная справка от украинской власти о том, что они не подлежат мобилизации.

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Запрос на такие ограничения в начале июня подала сама Украина. По словам аналитика «Очаги восточных исследований» Кшиштофа Нечипора, эта часть стратегии Киева направлена на достижение показателей призыва без прямого репутационного удара внутри страны.

«Да, эти два решения могут восприниматься как взаимоисключающие, но это намеренная стратегия президента Зеленского, который два-три года пытается переложить ответственность за низкий уровень воинской обязанности в Украине на Запад», — заявляет польский эксперт.

Принятие новой директивы Еврокомиссии ожидается в июле, однако она вступит в силу только с марта 2027 года, когда завершится текущий срок действия временной защиты.

Нововведения не коснутся тех, кто уже имеет статус, а будут распространяться только на новых заявителей.

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В Польше публично поддерживают подобные нововведения. Для самой Польши изменения в европейской директиве мало что изменят, ведь страна уже отказалась от специального закона в отношении украинцев.

По данным Евростата, временной защитой в ЕС пользуются 4,3 млн украинцев. Наибольшее количество украинских беженцев приходится на Германию — 1,2 млн и Польшу — 960 тысяч человек.

В Польше по состоянию на 15 июня зарегистрировано более 218 тысяч украинских мужчин в возрасте 18–65 лет со статусом UKR.

Временная защита украинцев: последние новости

Напомним, украинским беженцам за границей необходимо заранее позаботиться об изменении своего статуса на постоянный, если они по окончании войны хотят остаться жить за границей.

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Как отметила юрист по миграционному праву Елизавета Мазур, статус временной защиты не миграционный, а служит инструментом спасения. Для стабильной легализации украинцам нужно «заземлиться»: иметь постоянный адрес регистрации, официальное трудоустройство или статус студента европейского вуза.

В то же время некоторые страны, в том числе Португалия, Германия и Испания, позволяют засчитывать время пребывания под временной защитой в стаж для получения ПМЖ или гражданства.

Чтобы претендовать на паспорт этих государств, беженцам необходимо прожить там не менее 5 лет и сдать натурализационный тест, который включает экзамен по истории, конституции и знания языка на уровне B1-B2.

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