Новые правила и тарифы вводятся на "Укрзалізниці" - подробности

Также стало известно, что вагоны СВ и 1 класса «Интерсити» теперь в разные дни и сезоны будут иметь разную стоимость. Обновленные правила возврата позволят получить большую сумму при раннем отказе от поездки.

Динамическое ценообразование и правила возврата / © Укрзализныця

В Украине внедряют динамическое ценообразование в премиум-сегменте и новые правила возвращения билетов на поезда.

Об этом стало известно 5 февраля от «Укрзализниці».

Совместно с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовили проект изменений по покупке и возврату железнодорожных билетов.

«Нововведения вводятся в условиях войны, когда железнодорожная инфраструктура и подвижной состав подвергаются системным обстрелам, а компания несет дополнительные расходы на безопасность и восстановление поездов», — отметили на «УЗ».

Динамическое ценообразование в премиум-сегменте — что это такое

Стоимость билетов в вагонах СВ (люкс) и 1 класса поездов «Интерсити» теперь будет зависеть от нескольких факторов:

  • периода года;

  • дня недели;

  • дать приобретение билета;

  • заполненности поезда.

Например, билет из Киева во Львов в непечный период и за 20 дней до поездки будет дешевле, чем на тот же рейс в высокий сезон и на последнее место в вагоне.

В то же время, проезд в вагонах плацкарт, купе и 2 класса «Интерсити» останется без изменений. Тарифы на международные билеты в вагонах СВ (люкс) поднимутся ориентировочно на 20%, остальные вагоны международных поездов останутся в предыдущем ценовом диапазоне.

Новые правила возврата билетов

По статистике, почти 70% билетов возвращают за 4 дня до отправки, и большинство из них повторно не продается. Чтобы уменьшить потери, предлагается шкала возмещения в зависимости от времени возврата:

  • 15-20 суток до отправления — 100% стоимости;

  • 10-14 суток — 90%;

  • 5-9 суток — 75%;

  • 1-4 дня — 50%;

  • менее 24 часов — около 30%.

Правила возврата касаются всех вагонов и билетов, кроме некоторых категорий пассажиров (военные, люди с инвалидностью) и поездов в прифронтовые территории.

Цель изменений, как отметили в УЗ, сделать ценообразование более динамичным, равномерно распределить спрос и уменьшить потери от неиспользованных билетов.

Напомним, ранее речь шла о том, как получить бесплатные билеты на поезд , куда можно поехать и сколько будут стоить зимние выходные, например, во Львове.

