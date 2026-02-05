- Дата публикации
Новые правила и тарифы вводятся на "Укрзалізниці" - подробности
Также стало известно, что вагоны СВ и 1 класса «Интерсити» теперь в разные дни и сезоны будут иметь разную стоимость. Обновленные правила возврата позволят получить большую сумму при раннем отказе от поездки.
В Украине внедряют динамическое ценообразование в премиум-сегменте и новые правила возвращения билетов на поезда.
Об этом стало известно 5 февраля от «Укрзализниці».
Совместно с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовили проект изменений по покупке и возврату железнодорожных билетов.
«Нововведения вводятся в условиях войны, когда железнодорожная инфраструктура и подвижной состав подвергаются системным обстрелам, а компания несет дополнительные расходы на безопасность и восстановление поездов», — отметили на «УЗ».
Динамическое ценообразование в премиум-сегменте — что это такое
Стоимость билетов в вагонах СВ (люкс) и 1 класса поездов «Интерсити» теперь будет зависеть от нескольких факторов:
периода года;
дня недели;
дать приобретение билета;
заполненности поезда.
Например, билет из Киева во Львов в непечный период и за 20 дней до поездки будет дешевле, чем на тот же рейс в высокий сезон и на последнее место в вагоне.
В то же время, проезд в вагонах плацкарт, купе и 2 класса «Интерсити» останется без изменений. Тарифы на международные билеты в вагонах СВ (люкс) поднимутся ориентировочно на 20%, остальные вагоны международных поездов останутся в предыдущем ценовом диапазоне.
Новые правила возврата билетов
По статистике, почти 70% билетов возвращают за 4 дня до отправки, и большинство из них повторно не продается. Чтобы уменьшить потери, предлагается шкала возмещения в зависимости от времени возврата:
15-20 суток до отправления — 100% стоимости;
10-14 суток — 90%;
5-9 суток — 75%;
1-4 дня — 50%;
менее 24 часов — около 30%.
Правила возврата касаются всех вагонов и билетов, кроме некоторых категорий пассажиров (военные, люди с инвалидностью) и поездов в прифронтовые территории.
Цель изменений, как отметили в УЗ, сделать ценообразование более динамичным, равномерно распределить спрос и уменьшить потери от неиспользованных билетов.
