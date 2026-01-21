Новые правила комендантского часа в Украине: что разрешено, а что запрещено ночью

Блэкауты в Украине.

Обновленные правила комендантского часа, принятые 17 января, фактически не ввели ничего принципиально нового, а лишь закрепили уже давно действующую практику в украинских городах практику.

Об этом рассказал военный адвокат Олег Леонтьев в интервью изданию “Фокус”.

По его словам, речь идет не об усилении ограничений, а об их формализации. В частности, в Киеве уже длительное время не существовало жесткого запрета на передвижение ночью, если оно преследует логичную и понятную цель.

"Это не революция. В столице давно не было тотальных ограничений. Я неоднократно ночью ехал на вокзал - и машин много, и такси работает, и патрули есть. Но никаких штрафов или арестов не было, потому что закона об ответственности за нарушение комендантского часа не существует", - объяснил Леонтьев.

Адвокат отмечает: новые правила не вводят дополнительные наказания. Силовые структуры по-прежнему оценивают не сам факт пребывания человека на улице ночью, а целесообразность и логику его передвижения.

Если человек направляется домой, с вокзала, в медицинское учреждение или пункт обогрева, вопросов обычно не возникает. Проблемы возможны только тогда, когда пояснение отсутствует или выглядит нелогичным.

Одним из наиболее дискуссионных пунктов новых правил стала формулировка, что во время комендантского часа разрешено двигаться к пунктам обогрева, но просто гулять - запрещено. Это вызвало вопрос: как доказать, что человек не ходит, а ищет тепло?

По словам Леонтьева, в действующих правилах не предусмотрен ни один механизм проверки намерений человека.

"Никто не может установить, с какой целью вы идете - гулять или греться. Если человек говорит, что следует к пункту обогрева или ищет тепло, этого объяснения достаточно. Закон не требует доказательств намерения", - отмечает адвокат.

Практически оценивается не маршрут, а поведение. Если она не вызывает подозрений и не создает риска для общественного порядка, вопросы снимаются.

Серая зона возникает в случаях, когда человек передвигается по ночному городу, например, в магазин. Формально правила не разрешают и не запрещают этого прямо. В такой ситуации опять-таки действует принцип жизненной необходимости.

То же касается бань или саун: формально это не пункты обогрева, но фактически источник тепла. И здесь, по словам эксперта, ключевой остается не формулировка, а отсутствие угроз.

"Государство не контролирует маршрут - он контролирует риски. Если человек ведет себя адекватно, не нарушает общественный порядок и имеет логическое объяснение, комендантский час не становится инструментом наказания", - подытожил Леонтьев.

Напомним, во время комендантского часа в Украине будут действовать временные послабления для людей, оставшихся без света, воды или тепла. Речь идет о возможности свободно передвигаться и пользоваться транспортом, чтобы добраться до пунктов несокрушимости и пунктов обогрева.