Новые правила мобилизации 2024: что известно об электронных повестках и обязанностях граждан

В частности, повестки могут поступать в электронный кабинет.

Кабинет министров 30 января передал Верховной Раде новую версию законопроекта о мобилизации. Известно, что некоторые обязанности граждан по мобилизационной подготовке и призыву изменятся.

Об этом свидетельствует информация в законопроекте о мобилизации, переданном в ВР.

В частности, в статье 22 законопроекта говорится об обязательной регистрации электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста. Среди положений действующего законодательства такая норма отсутствовала.

Статья 22. Обязанности граждан по подготовке и мобилизации

Согласно статье законопроекта, граждане Украины обязаны являться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в срок и место, указанные в повестке для взятия на военный учет, определение их назначения на особый период, направление для прохождения медицинского осмотра.

Также военнообязанный во время мобилизации должен предоставлять в установленном порядке здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, владельцами которых оно является, ВСУ, другим военным формированием, силам гражданской защиты с последующим возмещением государством их стоимости в порядке, установленном законом.

Граждане должны регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

При мобилизации граждане обязаны появиться:

военнообязанные и резервисты, которые приписаны к воинским частям для прохождения воинской службы в военное время или другим подразделениям или формирований для выполнения обязанностей по должностям, предусмотренным штатами военного времени, – на сборные пункты территориальных центров комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях;

резервисты, проходящие службу в военном резерве, – в воинские части в сроки, определенные командирами воинских частей;

военнообязанные, резервисты Службы безопасности Украины – по вызову руководителей органов, в которых они состоят на военном учете;

военнообязанные, резервисты Службы внешней разведки или разведывательного органа Минобороны Украины – по вызову руководителей соответствующих подразделений;

лица, заключившие контракты о пребывании в резерве службы гражданской защиты – по вызову руководителей соответствующих органов управления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты.

Другие военнообязанные в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в ТЦК по месту своего пребывания.

В случае получения повестки (доказывания распоряжения) о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанное в нем место и срок.

Что должно быть указано в повестке

фамилия, имя отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка; наименование территориального центра комплектования и социальной поддержки, издавшего повестку (распоряжение); цель вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки; указание места, дня и времени явки по вызову; подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку или распоряжение; регистрационный номер повестки (распоряжения); разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

"Для граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК и подлежащих направлению на обучение (подготовку) в связи с призывом на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, время явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки устанавливается в течение двух месяцев с дня прохождения военно-врачебной комиссии", – сказано в документе.

Повестки могут посылать через электронный кабинет

В правилах мобилизации 2024 г. сказано, что днем вручения повестки о вызове в ТЦК являются:

день вручения такой повестки под расписку;

день получения территориальным центром комплектования и социальной поддержки сообщения о доставке такой повестки в электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

"Если повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки направлена в электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста позже 17 часов, такая повестка считается врученной в рабочий день, следующий за днем ее отправления, независимо от поступления в территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщения о ее доставке", – говорится в документе.

Уважительные причины неприбытия в ТЦК в указанный срок

Следующие уважительные причины должны быть подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов:

препятствие стихийного характера,

болезнь гражданина,

действия страны-агрессора,

иные обстоятельства, лишившие возможности лично прибыть в указанный пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (супруга).

О причинах неприбытия гражданин уведомляет ТЦК и СП в течение трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В ходе проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский может осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Напомним, 30 января во время заседания Кабмина был согласован новый проект закона о мобилизации в 2024 году.

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