Новые правила мобилизации: что будут делать с уклонистами, задержанными на границе

Задержанных уклонистов, объявленных в розыск, сразу будут доставлять в ближайший ТЦК.
Постановление Кабинета министров Украины №560 Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период устанавливает новые правила мобилизации. В частности, документ обязывает пограничную службу организовать проверку военно-учетных документов у мужчин призывного возраста, которые находятся в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе, или пытаются пересечь государственную границу Украины в пунктах пропуска.
В постановлении указано, что в выезде за границу через пункты пропуска мужчинам будут отказывать в случае:
- отсутствия у лиц в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетного документа в бумажной или электронной форме;
- наличия в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов информации об объявлении лица в розыск.
Новый порядок проведения мобилизационных мероприятий также определяет, какие действия должны совершить сотрудники ГПСУ в случае обнаружения уклонистов в зоне своей ответственности. Теперь, если мужчина не предоставляет военный билет, или выяснено, что он находится в розыске, пограничники обязаны вызвать наряд полиции. Полицейские в свою очередь осуществляют административное задержание военнообязанного и доставляют его в ближайший ТЦК и СП.
Напомним, адвокат объяснил, в каких случаях военнообязанных будут задерживать и доставлять в ТЦК. В частности, отсутствие у мужчины военно-учетного документа является административным правонарушением и основанием для задержания.
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