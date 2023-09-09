Новые правила мобилизации: в армию могут попасть люди с ВИЧ-инфекцией и психическими нарушениями — юрист

Есть риск, что, преодолевая коррупцию в ВВК, на фронт могут отправить реально больных.

Изменения в правилах прохождения военно-врачебной комиссии, которые призваны искоренить фальсификацию медицинских справок, содержат риски того, что в армию могут попасть люди с ВИЧ-инфекцией и психическими нарушениями.

Такое мнение высказал в публикации в "Зеркале недели" юрист Владимир Романчук.

Он отметил, что отмененные "основания для непригодности", как считается, были основой схем для уклонения от мобилизации из-за фальсификации медицинских справок у разоблаченных на коррупции ТЦК, поскольку большинство болезней в перечне являются, на первый взгляд, бессимптомными, а следовательно, более простыми для симуляции. .

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"Однако тогда получается, что государство, пытаясь преодолеть коррупцию, готово отправлять на фронт реально больных непригодных граждан?" – риторически спрашивает юрист.

Романчук также подчеркнул необходимость улучшить коммуникацию представителей МО и Медицинских сил с украинским обществом, "которой, к сожалению, пока нет".

"Должен быть пересмотрен перечень болезней и противопоказаний к военной службе — иначе на практике столкнемся с проявлением "индивидуальности" и "прогрессивности" решений ВВК и увидим в штурмовых группах людей с клинически излеченным туберкулезом и бессимптомным ВИЧ", — резюмировал юрист.

Напомним, Министерство обороны Украины утвердило новый перечень болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограничено пригодными.

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