Новые правила на границе с ЕС для украинцев: вы не выедете с животным, не зная этого

ЕС обновил правила ввоза животных

В Европейском Союзе вступили в силу уточненные правила некоммерческого перемещения домашних животных из третьих стран, в том числе из Украины.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Основные документы и требования

Для въезда в страны ЕС владельцам животных нужно придерживаться стандартного перечня условий:

микрочип международного образца

действующая вакцинация против бешенства

исследование на титры антител против бешенства с определенным сроком действительности

международный ветеринарный сертификат, выдаваемый в отделе пограничного инспекционного контроля межрегионального главного управления Госпродпотребслужбы на государственной границе

Что изменилось в процедурах перевозки

Новые положения требуют большей точности в заполнении документов и вводят дополнительные правила сопровождения животных. В международном ветеринарном сертификате теперь обязательно должно быть указано именно владельца животного, даже если перевозку осуществляет другое уполномоченное лицо.

