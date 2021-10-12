Новые правила пассажирских перевозок: будут ли пускать детей без COVID-сертификата в транспорт

С 21 октября межрегиональные перевозки возможны при условии, что и водители, и пассажиры "ковидный" документ.
Новые ограничения на перевозку пассажиров между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не будут касаться несовершеннолетних. Для детей старше 12 лет будет действовать и в дальнейшем обязательное соблюдение масочного режима.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет пресс-служба Минздрава.
Новые правила перевозок распространяются на совершеннолетних лиц: граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Речь идет водителей, членов экипажа авиа- и железнодорожного транспорта.
Глава Минздрава объяснил, что детям разрешено ездить без COVID-сертификата, так как для них пока не предусмотрена возможность вакцинации против коронавируса и оформления такого документа.
"Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках. Для детей старше 12 лет остается обязательным правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте ", — заявил Ляшко.
Читайте также:
- "Есть определенное количество рискованных регионов" — Кузин о возможном усилении карантина из-за COVID-19
- В Украине появятся спецкамеры, которые будут фиксировать нарушителей карантина: Кузин сообщил, в каких городах и когда их введут
- Названы области, где наибольшая и наименьшая заполняемость "ковидных" отделений: перечень