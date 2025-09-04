- Дата публикации
Новые правила пересечения границы ЕС с 12 октября: что нужно знать украинцам
В ЕС заработает цифровая система EES, заменяющая штампы в паспортах для поездок до 90 дней.
С 12 октября 2025 года на внешних границах Европейского Союза заработает новая Система въезда/выезда (EES). Она заменит штампы в паспортах цифровой биометрической регистрации.
Об этом сообщило посольство Украины в Польше.
Система будет касаться краткосрочных поездок — до 90 дней в течение 180 дней.
«EES вводят для усиления контроля за соблюдением правил пребывания, предотвращения использования поддельных документов и повышения уровня безопасности в странах Шенгенской зоны», — говорится в сообщении.
Что изменится при пересечении границы
Теперь в базу будут вноситься следующие данные:
фото лица
отпечатки четырех пальцев (с 12 лет)
информация из загранпаспорта
дата и место въезда/выезда
случаи отказа во въезде
Для прохождения биометрической проверки пассажирам автомобилей нужно будет выходить из транспорта. В поездах процедура будет зависеть от пункта пропуска. Отказ предоставить биометрические данные станет основанием для отказа во въезде в ЕС.
Ранее сообщалось, что введенный в Украине режим военного положения упростил правила выезда детей за границу.
Кроме того, на границах со странами Европейского Союза вступят в силу новые правила пересечения: запускается система автоматической фиксации въезда и выезда иностранцев.