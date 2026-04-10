Новые правила пересечения границы с ЕС: что сейчас с очередями

Сечение границы (иллюстративное фото) / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

По состоянию на 10 апреля Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) не фиксирует замедления движения в пунктах пропуска после окончательного внедрения автоматизированной системы регистрации въезда и выезда Европейского Союза (EES).

Об этом в комментарии «Радио Свобода» сообщил спикер ведомства Андрей Демченко.

Как внедрили систему EES

По словам спикера, избежать сбоев и очередей удалось благодаря поэтапному подключению пунктов пропуска, которое длилось с осени прошлого года. Сначала систему протестировали на границах с Польшей и Венгрией, после чего присоединили участки на границе со Словакией и Румынией.

«Новую систему въезда-выезда в Европе начали внедрять с октября месяца. Она внедрялась равномерно. То есть не сразу все пункты пропуска были подключены к этой системе… чтобы не сделать такой нагрузки… и сделать невозможным любые сбои, которые повлияли бы на пассажиро-транспортный поток», — отметил Андрей Демченко.

По его словам, за весь период адаптации технических проблем, которые существенно повлияли бы на скорость оформления путешественников с украинской стороны, не выявлено.

«Все это время с октября каких-то сбоев, чтобы мы точно могли отметить именно с украинской стороны, что идет замедление пассажиро-транспортного потока — этого не фиксировалось», — подчеркнул Демченко.

Что предусматривает система EES

Ранее мы писали, что с 10 апреля система Entry/Exit System (EES) заработала в полном объеме для граждан третьих стран, включая украинцев. Она заменяет ручное проставление штампов в паспортах на цифровую регистрацию. Основные функции системы:

Автоматизация: фиксация имени, типа проездного документа, биометрических данных (отпечатков пальцев и лица), даты и места въезда и выезда.

Контроль сроков: автоматический подсчет дней пребывания в Шенгенской зоне (до 90 дней в течение 180-дневного периода).

Безопасность: более эффективное выявление поддельных документов и лиц, превысивших разрешенный срок пребывания.

В Евросоюзе рассчитывают, что автоматизация процесса ускорит пересечение границы в долгосрочной перспективе и усилит безопасность внутри сообщества.

Ранее сообщалось, что пассажирам рекомендуют прибывать в терминалы по меньшей мере за 2 часа до вылета во избежание риска опоздания на рейс из-за обновленных процедур проверки.