Новые правила перевозок в Украине: для какого транспорта надо COVID-сертификат, а куда пустят без него

Новые правила перевозок в Украине: для какого транспорта надо COVID-сертификат, а куда пустят без него

В поезд или автобус межобластного сообщения с 21 октября без COVID-сертификата или отрицательного теста войти будет невозможно.

В Украине с 21 октября вступают в силу новые правила пассажирских перевозок (обязательно наличие сертификата о вакцинации или теста). Ограничения не коснутся общественного транспорта в городах и перевозки внутри одной области.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 октября.

"С 21 октября работают новые правила. Все межобластные перевозки разрешены при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста. Мы говорим и о железнодорожном и авиационном, и автобусном транспорте", — пояснил Шмыгаль.

Среди исключений, на которые не распространяется ограничение: общественный транспорт в городах и перевозки внутри одной области.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, планируется ли по всей Украине локдаун.

Напомним

В Украине с 21 октября будут действовать новые правила пассажирских перевозок пассажиров между регионами . Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины. Перечень этих документов доступен по ссылке.

. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины. О том, будут ли высаживать пассажиров без COVID-сертификата из автобуса — в нашем материале.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку