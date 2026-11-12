Новые правила получения социальной помощи: кого заставят искать работу и за что могут лишить выплат

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В Украине кардинально меняют правила предоставления государственной социальной помощи, привязав выплаты не только к доходам семьи, но и к обязательному поиску работы.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Соответствующие положения содержатся в Законе Украины «О базовой социальной помощи» № 5012-IX, принятом Верховной Радой 13 октября 2026 года. Уже с 1 января 2028 года порядок начисления пособия существенно изменится: его продолжительность будет составлять от трех месяцев до пожизненного назначения в зависимости от категории граждан, а безработные трудоспособные получатели будут обязаны активно искать работу.

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Что необходимо будет сделать получателям социальной помощи

Одним из главных нововведений станет введение социального контракта — письменного соглашения между уполномоченным представителем семьи, органом, назначающим пособие, и исполнительным органом местного совета.

Базовая социальная помощь будет назначаться одновременно с организацией социальных услуг и мер по содействию трудоустройству неработающих трудоспособных получателей. Для таких граждан будет предусмотрена разработка индивидуальных планов трудоустройства, которые будут включать поиск работы или обучения без обязательства соглашаться на любое предложение, требуя взамен активного участия в согласованных мероприятиях.

Кто рискует остаться без социальных выплат

Выплаты могут быть приостановлены, если получатель без уважительных причин нарушает условия социального контракта или отказывается предоставить письменные объяснения. В то же время закон учитывает объективные препятствия для выполнения обязательств, которыми могут быть:

состояние здоровья получателя помощи;

необходимость ухода за ребенком или лицом с инвалидностью;

отсутствие в пределах территориальной доступности подходящей работы при условии выполнения мероприятий индивидуального плана трудоустройства;

ситуация с безопасностью в регионе проживания;

возникновение чрезвычайной ситуации или обстоятельств непреодолимой силы;

другие обстоятельства, которые объективно делают невозможным выполнение условий социального контракта.

Отсутствие работы не повлечет за собой автоматическое прекращение социальных выплат: социальный менеджер сначала должен выяснить причины и получить письменные объяснения. Окончательное решение об отмене пособия будет принимать территориальный орган Пенсионного фонда на основании мотивированного представления исполнительного органа местного совета, порядок которого еще должен определить Кабмин.

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О трудоустройстве необходимо будет сообщать в течение 10 дней

Получатели базовой социальной помощи обязаны в течение десяти календарных дней сообщать о трудоустройстве, изменении состава семьи или появлении дополнительных доходов и имущества, ведь сокрытие этих данных или предоставление недостоверных сведений обяжет семью вернуть излишне выплаченные средства.

В то же время официальное трудоустройство не приведет к автоматической потере государственной поддержки, поскольку правительство сможет устанавливать специальные условия для временного сохранения выплат или их части.

Когда вступят в силу новые правила

Документ вступил в силу 30 октября 2026 года, однако ключевые нововведения начнут действовать с 1 января 2028 года. В течение всего 2028 года будет действовать переходный период, в ходе которого семьи смогут по желанию и при соблюдении определённых требований переоформить старые виды помощи на новую базовую выплату.

В то же время все выплаты, назначенные до 31 декабря 2028 года, будут выплачиваться по прежним нормам и в прежних размерах вплоть до окончания срока, на который они были назначены.

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Отметим, что отдельные категории украинцев, которым с 2014 года присвоено звание Героя Украины с орденом «Золотая Звезда» за участие в защите суверенитета и территориальной целостности, могут получать ежемесячную выплату в размере 25 941 грн. Выплата не начисляется автоматически — для её оформления необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

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